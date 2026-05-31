Все меньше эстонцев верят в улучшение ситуации с безопасностью - опрос 0 46

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
BNS
Изображение к статье: Маяк на эстонском морском побережье

Все больше жителей Эстонии считают, что через десять лет жизнь в стране станет менее безопасной, чем сейчас. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Министерства обороны.

Согласно исследованию, проведенному Kantar Emor, пессимистичные настроения усиливаются четвертый год подряд. Если в 2023 году будущее считали менее безопасным 28% респондентов, то сейчас этот показатель вырос до 33%. Впервые число людей, ожидающих ухудшения ситуации, превысило количество тех, кто верит, что обстановка останется на прежнем уровне.

Авторы исследования отмечают, что на оценки респондентов могут влиять продолжающиеся войны и международные кризисы. Кроме того, для части опрошенных и сохранение статус-кво может означать скорее негативную перспективу, учитывая текущую ситуацию с безопасностью.

Наиболее вероятными угрозами для Эстонии в ближайшие годы жители считают распространение фейковых новостей и кибератаки. Так, распространение дезинформации назвали весьма или достаточно вероятной угрозой 86% опрошенных, а кибератаки — 84%. Две трети респондентов также считают вероятным вмешательство иностранных государств в политику или экономику Эстонии и сбои в работе жизненно важной инфраструктуры.

В то же время полномасштабное военное нападение на Эстонию респонденты считают менее вероятным, чем ряд других угроз безопасности.

#Эстония #безопасность #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
