Операция под чужим флагом или новая форма войны: руководство Дании сообщило, как РФ нападет на ЕС

Дата публикации: 30.05.2026
Изображение к статье: И. о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

На вопрос о том, как именно Россия может распространить свою агрессию на европейские страны, глава правительства Дании предположила, что речь пойдет о гибридных угрозах.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается повсюду, россияне постоянно нарушают границы. То, что их сдерживает, – это потери, которые они несут в Украине. Они застряли, война поглощает большую часть их военных ресурсов. В том числе человеческих", – пояснила она.

На вопрос журналиста о том, способна ли Россия распространить свою войну против Украины на другие государства, Фредериксен ответила утвердительно.

"К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придется иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена", – ответила чиновница.

Она отметила, что ее взгляды на российскую угрозу схожи со взглядами Польши, которые обусловлены историческим опытом этой страны в борьбе с российской угрозой.

"Я считаю, что война в Украине, которую развязала Россия, касается не только Украины… Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой", – добавила Фредериксен.

По мнению Фредериксен, Европа сейчас гораздо лучше подготовлена к российским угрозам, чем несколько лет назад.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
