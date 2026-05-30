В воскресенье ожидается облачная погода, но воздух прогреется до +18 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо постепенно затянется облаками, местами, в основном на востоке страны, ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха составит +5…+12 градусов.

Днем в западных регионах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В столице в воскресенье также будет облачно, временами возможны осадки. Температура ночью составит около +10 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.