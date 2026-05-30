На огородах многих садоводов Латвии уже вовсю цветёт клубника. По агронома Александра Арефьева, этот период является одним из важнейших для развития растения. И если не совершить несколько действий, то хорошего урожая ягоды можно будет не ждать.

Действие 1. Чаще поливать

В период цветения кусты клубники требуют большей влаги, чем на других этапах развития.

«Однозначно должна увеличиться как частота полива, так и объём доставляемой воды, — подтверждает профессор Александр Арефьев. — В период цветения клубнику надо поливать минимум раз в 2–3 дня. А если за окном установилась жаркая, бездождливая погода, то и каждые 1–2 дня. Проводить водные процедуры для цветущей клубники следует только рано утром, чтобы уже к вечеру почва под кустами высохла, а влага не застаивалась на всю ночь».

По словам специалиста, температура воды должна быть в пределах +20 °С, в противном случае растения могут испытать стресс, который в итоге скажется на дальнейшем росте и плодоношении.

«Поливать надо по правилам, — разъясняет Александр Николаевич. — Они, в общем-то, несложные и заключаются только в том, чтобы не допустить попадания влаги на листья и цветки. Если же вода попадёт на сами цветы, то она обязательно смоет пыльцу, в результате растения не опылятся и ягод не будет».

Действие 2. Подкормить растения

На этапе цветения ягоде требуется и дополнительное питание.

«Кустам клубники в этот период будут особенно полезны фосфор, магний, бор и калий — препараты с их содержанием вам подскажут в специализированном магазине, — советует агроном. — Однако при необходимости строгого соблюдения условий, указанных на упаковке подкормочных препаратов, надо знать и о других немаловажных факторах их внесения в почву».

Специалист предупреждает, что подкормку следует вносить только во влажную почву! Если это условие не соблюсти, то растение может получить ожог корней, что приведёт к его гибели.

«Есть ещё и внекорневые подкормки, которые менее опасны для клубники, — успокаивает Александр Арефьев. — Их вносят, как правило, способом опрыскивания вечером или утром в сухую и безветренную погоду. Есть подкормка и в виде гранул — их следует разбрасывать по грядке с клубникой, которую после этого надо будет хорошенько пролить водой».

Действие 3. Удалить усы

В период цветения клубники важно избавиться от лишних побегов, которые к этому времени набирают соки и становятся заметными.

«Если усы оставить, то ягоды будут мелкими, — разъясняет профессор. — Кроме того, лишние, ненужные побеги очень сильно загустят сами кусты, превратив грядку с клубникой в сплошное травянистое поле. А это негативно скажется на доступе к ягодам солнечного света и, следовательно, на их созревании и сладости».

Профессор рекомендует оставлять усы у клубники только в том случае, если есть необходимость в размножении какого-то конкретного, особенно плодовитого куста.

Действие 4. Прорыхлить и прополоть

Для доступа кислорода, который особенно требуется в период цветения корням клубники, почву на грядке следует хорошо прорыхлить.

«В этой фазе развития клубника очень не любит, когда её беспокоят, но без рыхления всё равно не обойтись, — соглашается Александр Арефьев. — Этим следует заниматься только после полива или дождя — при таком условии процедура будет более бережной по отношению к растениям».

Не стоит забывать и о прополке, которая особенно важна в период цветения клубники.