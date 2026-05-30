На огородах многих садоводов Латвии уже вовсю цветёт клубника. По агронома Александра Арефьева, этот период является одним из важнейших для развития растения. И если не совершить несколько действий, то хорошего урожая ягоды можно будет не ждать.
Действие 1. Чаще поливать
В период цветения кусты клубники требуют большей влаги, чем на других этапах развития.
«Однозначно должна увеличиться как частота полива, так и объём доставляемой воды, — подтверждает профессор Александр Арефьев. — В период цветения клубнику надо поливать минимум раз в 2–3 дня. А если за окном установилась жаркая, бездождливая погода, то и каждые 1–2 дня. Проводить водные процедуры для цветущей клубники следует только рано утром, чтобы уже к вечеру почва под кустами высохла, а влага не застаивалась на всю ночь».
По словам специалиста, температура воды должна быть в пределах +20 °С, в противном случае растения могут испытать стресс, который в итоге скажется на дальнейшем росте и плодоношении.
«Поливать надо по правилам, — разъясняет Александр Николаевич. — Они, в общем-то, несложные и заключаются только в том, чтобы не допустить попадания влаги на листья и цветки. Если же вода попадёт на сами цветы, то она обязательно смоет пыльцу, в результате растения не опылятся и ягод не будет».
Действие 2. Подкормить растения
На этапе цветения ягоде требуется и дополнительное питание.
«Кустам клубники в этот период будут особенно полезны фосфор, магний, бор и калий — препараты с их содержанием вам подскажут в специализированном магазине, — советует агроном. — Однако при необходимости строгого соблюдения условий, указанных на упаковке подкормочных препаратов, надо знать и о других немаловажных факторах их внесения в почву».
Специалист предупреждает, что подкормку следует вносить только во влажную почву! Если это условие не соблюсти, то растение может получить ожог корней, что приведёт к его гибели.
«Есть ещё и внекорневые подкормки, которые менее опасны для клубники, — успокаивает Александр Арефьев. — Их вносят, как правило, способом опрыскивания вечером или утром в сухую и безветренную погоду. Есть подкормка и в виде гранул — их следует разбрасывать по грядке с клубникой, которую после этого надо будет хорошенько пролить водой».
Действие 3. Удалить усы
В период цветения клубники важно избавиться от лишних побегов, которые к этому времени набирают соки и становятся заметными.
«Если усы оставить, то ягоды будут мелкими, — разъясняет профессор. — Кроме того, лишние, ненужные побеги очень сильно загустят сами кусты, превратив грядку с клубникой в сплошное травянистое поле. А это негативно скажется на доступе к ягодам солнечного света и, следовательно, на их созревании и сладости».
Профессор рекомендует оставлять усы у клубники только в том случае, если есть необходимость в размножении какого-то конкретного, особенно плодовитого куста.
Действие 4. Прорыхлить и прополоть
Для доступа кислорода, который особенно требуется в период цветения корням клубники, почву на грядке следует хорошо прорыхлить.
«В этой фазе развития клубника очень не любит, когда её беспокоят, но без рыхления всё равно не обойтись, — соглашается Александр Арефьев. — Этим следует заниматься только после полива или дождя — при таком условии процедура будет более бережной по отношению к растениям».
Не стоит забывать и о прополке, которая особенно важна в период цветения клубники.
