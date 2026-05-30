«Куда обращаться за разрешением, если речь идет о вырубке деревьев или обрезке веток? И входит ли в обязанность компании, которая физически оказывает услугу по ликвидации дерева или обрезке веток, после оказания услуги сама же убрать (увезти) срезанные ветки (или срубленное дерево)? Читатель портала bb.lv»

Денис ГОРБА, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– В вопросах вырубки деревьев и обрезки веток в Латвии действуют строгие правила. Самовольные действия могут привести к огромным штрафам (вплоть до нескольких тысяч евро за одно дерево) и обязанности возместить ущерб природе. А если срубить старое дерево, охраняемое государством, то можно столкнуться с уголовным делом и даже лишением свободы.

Порядок действий, согласно правилам Кабинета министров № 309 «Правила вырубки деревьев за пределами леса» и нормативным актам Рижского самоуправления, выглядит так:

Прежде всего, нужно обратиться за разрешением (если дерево растет в Риге) в Департамент городского развития Рижской думы (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments).

Собственник земли или уполномоченное лицо (например, управляющий домом на основании решения жильцов) подает заявление в Департамент.

На место приезжает арборист (специалист по деревьям) самоуправления, который оценивает состояние дерева (больное, аварийное, мешает коммуникациям и т.д.). Если дерево здоровое и ценное, самоуправление может назначить публичное обсуждение, чтобы соседи могли высказать свое мнение. Окончательное решение принимает специальная комиссия.

Если разрешение дано на вырубку здорового дерева – например, из-за того, что оно мешает строительству, нужно оплатить пошлину за потерю биоразнообразия. За аварийные или сухие деревья пошлина обычно не взимается.

На обрезку веток, диаметр которых в месте среза менее 20 см, разрешение самоуправления обычно не требуется (если это не затрагивает более 20% кроны). Однако обрезка должна проводиться профессионально, чтобы не погубить дерево. Неправильная обрезка (т.н. «топпинг») юридически может быть приравнена к порче дерева с соответствующим штрафом.

По поводу того, обязана ли компания вывозить порубочные остатки: услуга по спилу дерева и услуга по вывозу мусора (порубочных остатков) – это технически разные действия. В латвийской практике существует два варианта оформления отношений:

Договор «под ключ»: если в договоре с фирмой-исполнителем (или в задании управляющего) четко прописан пункт: «Вывоз и утилизация веток и ствола», то это их прямая обязанность.

Если в смете указан только спил, то ветки остаются собственностью владельца земли. В этом случае их вывоз должен организовать либо сам владелец, либо управляющий домом за отдельную плату.

На практике в многоквартирных домах: если дерево спилил управляющий своими силами или через подрядчика, он обязан обеспечить порядок в соответствии с правилами Рижской думы об обязательном содержании территории. Оставлять горы веток во дворе на длительный срок нельзя – это является нарушением санитарных норм.

Рекомендации