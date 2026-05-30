В начале прошлого века медик и биолог Дункан Макдугалл всерьез задумался, есть ли у души человека масса, и если да, то какая.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, он решил провести эксперимент, который вызвал бурную критику в научном сообществе: он взвешивал умирающих людей и фиксировал разницу их веса до и после смерти.

В выпуске The New York Times от 11 марта 1907 года содержится статья, в которой описывается эксперимент доктора Макдугалла, проводившийся в период с 1901 по 1906 год.

Суть опыта была такова: умирающего человека клали на кровать, установленную на одной из платформ весов, которые доктор сконструировал в своем кабинете специально для этого эксперимента, а на вторую платформу ставили груз, соответствующий его текущему весу, чтобы выровнять чаши. Затем, в момент смерти, ученый фиксировал изменение веса, пытаясь определить, не теряет ли тело что-то нематериальное — то, что можно было бы назвать «душой». Автор эксперимента утверждал, что его весы способны фиксировать колебания веса с точностью до двух десятых унции (примерно 5.67 грамма).

Эксперимент с 21 граммом

Макдугалл, как и многие люди в тот период, верил в посмертную жизнь и спиритизм. Считалось, что дух человека продолжает существовать после смерти и выходить на контакт с живыми. Именно эта вера вдохновила его на столь необычный эксперимент.

Макдугалл и его коллеги наблюдали за наступлением смерти шести тяжелобольных пациентов. За несколько часов до того, как у них останавливалось сердце, их клали на одну из платформ весов и просто ждали, порой по несколько часов, внимательно следя за показаниями прибора и состоянием умирающих. При этом момент смерти фиксировали только при помощи стетоскопа, который ученый прикладывал к груди.

В момент смерти, по словам авторов эксперимента, каждый из шести умерших терял небольшой вес. Макдугалл рассказывал о наблюдениях так: «В ту же секунду, как жизнь человека угасла, противоположная чаша весов с поразительной внезапностью опустилась — как будто с тела внезапно сняли груз. Мы сразу произвели все обычные подсчеты, связанные с физической потерей веса: испарение пота, опорожнения кишечника или мочевого пузыря, изменение дыхания, расслабление мышц». Даже после учета всех этих факторов разница между весом до и после смерти составляла 21 грамм.

Этот результат Макдугалл интерпретировал как «вес души», утверждая, что именно столько «вещества» покидает тело в момент смерти.

«Открытие» Макдугалла вызвало бурную реакцию в разных слоях общества: медики резко критиковали ученого, люди с религиозными взглядами слепо принимали результаты, а широкая публика с интересом обсуждала возможность научного подтверждения существования души.

Впоследствии ни сам доктор, ни другие ученые больше не принимали попыток повторить эксперимент, но это не мешало специалистам заявлять о неточности данных. Они указывали на целый ряд методологических недостатков: слишком малую выборку, отсутствие строгого контроля за условиями эксперимента, а также невозможность полностью исключить физиологические причины потери веса в момент смерти.

Помимо научных исследований, эксперимент с 21 граммом прочно вошел в поп-культуру: например, его суть легла в основу сюжета триллера 2003 года «21 грамм», а также он упоминается в книге Дэна Брауна «Утраченный символ».