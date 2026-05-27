Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, как рак использует витамин B2 для выживания 0 117

Техно
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, как рак использует витамин B2 для выживания

Исследователи из Вюрцбургского университета обнаружили, что раковые клетки используют витамин B2 как защиту от самоуничтожения. Открытие может помочь создать новые методы лечения, которые будут точечно воздействовать на опухоли и меньше вредить здоровым тканям.

Ученые из Вюрцбургского университета выяснили, что витамин B2, или рибофлавин, играет важную роль не только в обмене веществ и здоровье кожи, но и помогает раковым клеткам выживать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Исследование показало, что опухоли используют витамин B2 для защиты от ферроптоза — особого механизма программируемой клеточной гибели. Рибофлавин помогает белку FSP1 сохранять целостность мембран раковых клеток и предотвращать их разрушение.

Ученые установили, что работа этого защитного механизма напрямую связана с геном RFK, который отвечает за переработку витамина в активную форму. Когда уровень витамина B2 снижается, опухолевые клетки становятся значительно более уязвимыми.

Во время лабораторных экспериментов исследователи также протестировали соединение под названием розеофлавин. Раковые клетки принимали его за настоящий витамин B2 и активно поглощали. Однако вещество не поддерживало работу защитного белка, из-за чего опухоли теряли способность сопротивляться разрушению.

Авторы работы подчеркивают, что речь не идет об отказе от продуктов с витамином B2. Рибофлавин жизненно необходим организму и содержится в молочных продуктах, яйцах, мясе и зеленых овощах.

Исследование помогло ученым лучше понять механизмы выживания опухолей и открыло перспективное направление для разработки новых противораковых препаратов. В будущем воздействие на систему переработки витамина B2 может стать одним из способов более точной и эффективной терапии рака.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ferrari Luce Иконка видео
Изображение к статье: Умные счетчики.
Изображение к статье: Самый странный научный эксперимент 90-х едва не закончился катастрофой
Изображение к статье: Инсульт до 60 лет оказался связан с особенностями крови

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша и Британия подпишут новый оборонный договор против угроз со стороны России
В мире
Изображение к статье: Латвийские газеты
Наша Латвия
Изображение к статье: Шахед на фоне военной карты Беларуси и Украины
В мире
Изображение к статье: Teatro Delusio
Культура &
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Грузовик на дороге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Польша и Британия подпишут новый оборонный договор против угроз со стороны России
В мире
Изображение к статье: Латвийские газеты
Наша Латвия
Изображение к статье: Шахед на фоне военной карты Беларуси и Украины
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео