Исследователи из Вюрцбургского университета обнаружили, что раковые клетки используют витамин B2 как защиту от самоуничтожения. Открытие может помочь создать новые методы лечения, которые будут точечно воздействовать на опухоли и меньше вредить здоровым тканям.

Ученые из Вюрцбургского университета выяснили, что витамин B2, или рибофлавин, играет важную роль не только в обмене веществ и здоровье кожи, но и помогает раковым клеткам выживать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Исследование показало, что опухоли используют витамин B2 для защиты от ферроптоза — особого механизма программируемой клеточной гибели. Рибофлавин помогает белку FSP1 сохранять целостность мембран раковых клеток и предотвращать их разрушение.

Ученые установили, что работа этого защитного механизма напрямую связана с геном RFK, который отвечает за переработку витамина в активную форму. Когда уровень витамина B2 снижается, опухолевые клетки становятся значительно более уязвимыми.

Во время лабораторных экспериментов исследователи также протестировали соединение под названием розеофлавин. Раковые клетки принимали его за настоящий витамин B2 и активно поглощали. Однако вещество не поддерживало работу защитного белка, из-за чего опухоли теряли способность сопротивляться разрушению.

Авторы работы подчеркивают, что речь не идет об отказе от продуктов с витамином B2. Рибофлавин жизненно необходим организму и содержится в молочных продуктах, яйцах, мясе и зеленых овощах.

Исследование помогло ученым лучше понять механизмы выживания опухолей и открыло перспективное направление для разработки новых противораковых препаратов. В будущем воздействие на систему переработки витамина B2 может стать одним из способов более точной и эффективной терапии рака.