Польша и Британия подпишут новый оборонный договор против угроз со стороны России

В мире
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Польша хочет вывести отношения с Великобританией на максимально возможный уровень, чтобы эффективно противостоять российским угрозам.

Великобритания и Польша в среду, 27 мая, подпишут в Лондоне новый договор об обороне и безопасности, направленный для защиты от России. Об этом рассказал польский премьер-министр Дональд Туск, пишет Reuters.

Туск напомнил, что ранее Варшава подписала глобальные соглашения об обороне и безопасности с Францией и Германией. Теперь точно такой же договор польская сторона рассчитывает подписать и с Великобританией.

По словам Туска, Польша хочет вывести отношения с Лондоном на максимально возможный уровень. Стороны будут вместе противостоять российским угрозам, в том числе гибридным.

Великобритания и Польша, в частности, вместе будут развивать оборонную промышленность и разработают зенитную ракету средней дальности нового поколения. Кроме того, они усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности.

"История учит нас, что мы (то есть Польша – прим. ред.) должны заключать надежные союзы. Этому же учит нас географическое положение. Альянсы призваны сдерживать агрессивные устремления других государств", - сказал Туск.

Новый договор между Польшей и Великобританией станет частью усиливающегося сотрудничества европейских стран в сфере обороны на фоне напряженности в отношениях с Россией. Варшава продолжает укреплять систему союзов, делая ставку на совместную безопасность и развитие военных технологий.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
