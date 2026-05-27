Украинские силы в ночь на среду нанесли серию ударов по Крыму и южным регионам России. Под атакой оказались Севастополь, Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

По данным российских властей, около часа ночи Севастополь атаковали беспилотники и ракеты Storm Shadow.

Назначенный Москвой глава города Михаил Развожаев сообщил, что одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка, где возник пожар. Взрывной волной также был поврежден соседний восьмиэтажный жилой дом.

В другом районе города пострадало административное здание, которое, по словам властей, не использовалось. Российская сторона утверждает, что погибших нет.

Одновременно удары фиксировались и в других регионах юга России. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО сбили две «высокоскоростные цели». Однако независимое издание Astra сообщает, что жители Воронежа видели густой дым в районе военного аэродрома.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, обломки ракет вызвали пожары автомобилей. Пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии. Astra также пишет о пожаре на авиационном ремонтном заводе.

Сообщения о взрывах поступали и из Туапсе в Краснодарском крае. Местные власти утверждают, что обломки беспилотников упали на территорию морского терминала.

В то же время жители сообщали о мощных взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода.

Туапсинский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских беспилотников за последние месяцы. Ранее подобные атаки приводили к крупным пожарам и временному нарушению работы предприятия.

В последние месяцы Украина все активнее наносит удары по объектам в глубине российской территории, особенно по аэродромам, нефтебазам, логистике и энергетической инфраструктуре.

Таким образом Киев пытается усложнить снабжение российской армии и снизить возможности для ударов по украинской территории.

Для жителей южных регионов России и Крыма ночные воздушные тревоги и работа ПВО постепенно становятся почти регулярной частью жизни.

На фоне продолжающейся войны интенсивность атак с обеих сторон в последние недели заметно выросла.