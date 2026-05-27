США хотят переложить оборону Европы на союзников по НАТО

Дата публикации: 27.05.2026
Вашингтон намерен существенно сократить свой военный вклад в НАТО и передать большую часть ответственности за безопасность Европы самим европейским странам. По данным Spiegel, США уже предупредили союзников о планах уменьшить участие в системе коллективной обороны альянса и ожидают, что европейские государства начнут быстро компенсировать будущие пробелы.

Как сообщает Spiegel, на закрытом брифинге в штаб-квартире НАТО представитель главы Пентагона Пита Хегсета уведомил союзников о планах США пересмотреть участие в так называемой «модели сил НАТО».

По информации издания, Вашингтон намерен примерно на треть сократить количество истребителей, уменьшить присутствие стратегических бомбардировщиков и отказаться от предоставления подводных лодок. Также речь идет о сокращении участия США в обеспечении эсминцами, разведывательными и ударными беспилотниками, а также самолетами-заправщиками.

При этом Соединенные Штаты дали понять, что сохранят ядерное сдерживание в Европе, однако хотят, чтобы основную нагрузку по обычной обороне континента взяли на себя европейские союзники.

В администрации Дональда Трампа считают, что европейские страны уже увеличили военные расходы и способны самостоятельно обеспечивать большую часть безопасности региона.

Как отмечает Spiegel, для Брюсселя масштабы возможных изменений стали неожиданностью. Европейские дипломаты ожидали более постепенного пересмотра роли США в НАТО.

Часть американских возможностей заменить будет непросто. Например, нехватку истребителей Европа частично сможет компенсировать поставками F-35, однако аналогов американским стратегическим бомбардировщикам и авианосцам у европейских стран фактически нет.

По данным издания, в окружении Трампа продвигается концепция «НАТО 3.0», согласно которой европейские государства должны в сжатые сроки взять на себя почти всю конвенциональную оборону континента.

До начала июня союзники по альянсу должны представить предложения по замещению американских возможностей, а новую модель распределения нагрузки Вашингтон рассчитывает обсудить на саммите НАТО в июле.

Планы США могут стать одним из самых серьезных изменений внутри НАТО за последние десятилетия. Европа все активнее сталкивается с необходимостью самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, тогда как Вашингтон стремится перераспределить ресурсы на другие глобальные направления — прежде всего Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Автор - Светлана Тихомирова
