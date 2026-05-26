Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала виновного в инцидентах с дронами над Балтией

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Вильнюсе, что инциденты с беспилотниками в странах Балтии не являются случайными. По ее словам, речь идет о целенаправленной гибридной стратегии России, направленной на давление и дестабилизацию региона.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Вильнюсе отметила, что случаи появления беспилотников в странах Балтии не являются случайностью.

Об этом пишет bb.lv со ссылкой на LRT

По ее словам, речь идет о продуманной стратегии России, направленной на подрыв стабильности демократических государств региона.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз рассматривает эти действия как часть более широкой гибридной тактики давления.

Глава Еврокомиссии заявила, что несмотря на попытки дестабилизации, Россия не достигает поставленных целей.

Она отдельно отметила устойчивость Литвы, Латвии и Эстонии, а также выразила полную поддержку со стороны ЕС.

Фон дер Ляйен напомнила, что страны Балтии уже получают дополнительную помощь в рамках европейских программ безопасности, включая финансирование и усиление оборонных возможностей.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС активно инвестирует в развитие систем противодействия дронам, модернизацию противовоздушной обороны и защиту критической инфраструктуры.

Отдельно она отметила программу SAFE, в рамках которой Литва уже подписала соответствующий план, а Латвия и Эстония готовятся к аналогичным соглашениям.

В целом страны Балтии могут получить около 12 млрд евро дополнительной поддержки.

Также из Фонда сплочения было выделено 1,5 млрд евро на повышение оборонной готовности и контроль границ.

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания более единой системы раннего предупреждения и усиления трансграничного обмена информацией.

Особое внимание, по ее словам, должно быть уделено интеграции национальных систем с европейскими космическими программами Copernicus и Galileo.

Она также заявила о планах провести совместную с НАТО комплексную оценку возможностей противодействия дронам в регионе, чтобы выявить слабые места и ускорить устранение угроз.

В Евросоюзе считают, что угрозы с использованием дронов требуют не только национальной, но и общей европейской реакции. Брюссель намерен усиливать противовоздушную оборону, системы раннего предупреждения и координацию с НАТО, а страны Балтии получат дополнительную финансовую и техническую поддержку для укрепления безопасности региона.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
