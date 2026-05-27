Богатые в погоне за вторым паспортом

В мире
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Паспорт гражданина США

Паспорт гражданина США

Три варианта для второго подданства.

«План Б»: богатые американцы начали массово получать гражданства других стран, - сообщает RTVI US

Все больше состоятельных граждан США стремятся получить второе или третье гражданство, сообщает Forbes со ссылкой на данные ряда консалтинговых компаний по вопросам иммиграции. Среди основных причин — рост стоимости жизни (для 68% респондентов) и политический климат (54%).

В целом сверхбогатые американцы относятся к приобретению новых паспортов так же, как к своим инвестиционным портфелям — диверсификация служит страховкой от финансовых и геополитических рисков на фоне нестабильной обстановки, поясняют эксперты.

В качестве «плана Б» американцы чаще всего рассматривают три варианта:

Страны Европы — паспорт одной страны Шенгенской зоны открывает доступ в 28 других;

Карибский регион — гражданство можно получить примерно за $250 000 и всего за 4-6 месяцев; Канада и Ирландия — получение гражданства по происхождению выбирают американцы с корнями в этих странах.

Всего порядка 60% американцев с доходом более $200 000 в год рассматривают возможность переезда в другую страну в течение следующих пяти лет. При этом в США в прошлом году внесли законопроект о запрете двойного гражданства и «исключительной преданности Соединенным Штатам».

#США #гражданство #Европа #паспорт #богатство
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
