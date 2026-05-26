Новое уравнение объяснило как медленный рост населения в эпохе неолита, так и бурный демографический взрыв индустриального века.

Человечество привыкло оценивать свое будущее с помощью сложных формул, социологических опросов и экономических графиков. Однако новый и совершенно неожиданный взгляд на демографию предложили физики.

Ученый Алессио Закконе вместе с коллегами из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) разработали математическое уравнение, которое способно описать рост численности населения нашей планеты на протяжении 12 000 лет.

Исследование опубликовали в журнале Chaos, Solitons & Fractals.

Физики о демографии

Изначально авторы создавали свою нелинейную модель совершенно для другого контекста. Физики использовали эти формулы в области изучения неупорядоченных материалов, чтобы описывать хаотичное движение атомов в стеклах и аморфных твердых телах. Теперь же выяснилось, что те же самые законы управляют развитием человеческого общества, а при худшем экологическом сценарии они сулят Земле внезапное опустение.

Новая математическая система кардинально отличается от классических демографических моделей, которые упрямо рассматривают прирост людей как неизменно стабильный или предсказуемый процесс. Физическое уравнение Закконе — Траченко умеет естественным образом переключаться между разными историческими режимами всего при помощи одного изменяемого параметра. Модель идеально воссоздала периоды, когда в эпоху неолита население планеты росло крайне медленно, а также безупречно повторила фазу стремительного взрыва в индустриальную эпоху XIX века. Более того, формула легко объяснила и текущее замедление рождаемости, которое началось во всем мире примерно с 1970 года.

Отмена конца света

Параллельно физики смогли перепроверить и опровергнуть одно из самых мрачных и известных предсказаний прошлого столетия. В 1960 году ученый Хайнц фон Ферстер вместе со своими коллегами математически рассчитал траекторию, согласно которой к 2026 году численность населения Земли должна была уйти в пугающую бесконечность, спровоцировав неминуемый крах из-за перенаселения.

Человечество благополучно избежало этого апокалиптического сценария, так как глобальный уровень рождаемости вовремя пошел на спад. Новое уравнение подтверждает, что при текущих тенденциях катастрофический взрыв нам больше не грозит, поскольку управляющий параметр системы находится в стабильном режиме. Исследователи решили смоделировать, как поведет себя человечество в случае наступления глобального экологического коллапса, разрушительных пандемий или острой нехватки базовых ресурсов.

**Мрачный сценарий **

Самая провокационная часть научной работы описывает гипотетический вариант развития событий при резком падении уровня жизни. Если на планете случится климатический кризис и предельная экологическая емкость Земли внезапно сожмется до двух миллиардов человек, физическая модель прогнозирует лавинообразное падение. Согласно этому консервативному математическому сценарию, всего за 40 лет население планеты может стремительно сократиться ровно в два раза, и произойдет это уже к 2064 году.

Авторы поспешили успокоить общественность. Они подчеркивают, что эта цифра не является гарантированным прогнозом погоды на будущее. Это лишь наглядная математическая иллюстрация, которая показывает, насколько сильно и чутко динамика человечества зависит от капризов окружающей среды и масштабных социальных потрясений. Сейчас траектория нашего развития остается относительно устойчивой. Тем не менее перенос фундаментальных идей из физики в науку о народонаселении доказал важную вещь.

Единый математический язык способен одинаково успешно объяснять как поведение невидимых глазу атомов, так и законы, по которым человеческие цивилизации веками растут или внезапно рушатся.