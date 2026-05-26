Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После 28 лет использования русского языка Swedbank отменил его 0 219

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент латвийского Swedbank Лаурис Менцис.

Президент латвийского Swedbank Лаурис Менцис.

Работающий в Латвии шведский Swedbank полностью изъял русский язык из общения с клиентами в интернет-банке. Ранее этот язык убрали из банкоматов.

Вкладчики Swedbank которые годами перечисляли деньги, брали кредиты и пополняли депозиты с 21 мая лишены возможности делать это на русском языке.

Нельзя сказать, что их не предупреждали. Еще в середине апреля крупнейший в Латвии банк разослал им предупреждение: «Сообщаем, что с 21 мая этого года предоставление услуг и содержание (в интернет-банке, мобильном приложении и других местах), а также коммуникация с клиентами будут осуществляться только на латышском и английском языках. Содержание на русском языке больше не будет доступно».

От клиентов Swedbank, которые использовали русский язык, потребовали до 20 мая обновить свои настройки, выбрав латышский или английский язык.

В конце прошлой неделе тех, кто это не сделал добровольно, переключили на латышский язык.

Swedbank (тогда под вывеской FöreningSparbanken) появился в Латвии в 1998 году, когда купил половину акций местного Hansabank. В 2005 году докупил вторую половину, а заодно приобрел банк в России.

Все этой время у клерков Swedbank не было проблем в использовании русского языка. Теперь проблемы возникли.

Прибыль Swedbank в Латвии в первом квартале 2026 года составила 32 миллиона евро. Ее принесли шведскому банку более 900 тысяч клиентов, среди которых немало тех, кто думает и говорит по-русски.

×
Читайте нас также:
#русский язык #банки #Swedbank #Латвия #язык #кредиты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Башни «Zunda Towers» раньше назывались «Z-Towers».
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Изображение к статье: Бронемашина Patria
Изображение к статье: Рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди на планетет
В мире
Изображение к статье: Армию Нидерландов отправят на Восток.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Мышь
В мире
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Изображение к статье: Масло
Бизнес
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
4
Изображение к статье: Люди на планетет
В мире
Изображение к статье: Армию Нидерландов отправят на Восток.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Мышь
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео