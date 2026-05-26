Работающий в Латвии шведский Swedbank полностью изъял русский язык из общения с клиентами в интернет-банке. Ранее этот язык убрали из банкоматов.

Вкладчики Swedbank которые годами перечисляли деньги, брали кредиты и пополняли депозиты с 21 мая лишены возможности делать это на русском языке.

Нельзя сказать, что их не предупреждали. Еще в середине апреля крупнейший в Латвии банк разослал им предупреждение: «Сообщаем, что с 21 мая этого года предоставление услуг и содержание (в интернет-банке, мобильном приложении и других местах), а также коммуникация с клиентами будут осуществляться только на латышском и английском языках. Содержание на русском языке больше не будет доступно».

От клиентов Swedbank, которые использовали русский язык, потребовали до 20 мая обновить свои настройки, выбрав латышский или английский язык.

В конце прошлой неделе тех, кто это не сделал добровольно, переключили на латышский язык.

Swedbank (тогда под вывеской FöreningSparbanken) появился в Латвии в 1998 году, когда купил половину акций местного Hansabank. В 2005 году докупил вторую половину, а заодно приобрел банк в России.

Все этой время у клерков Swedbank не было проблем в использовании русского языка. Теперь проблемы возникли.

Прибыль Swedbank в Латвии в первом квартале 2026 года составила 32 миллиона евро. Ее принесли шведскому банку более 900 тысяч клиентов, среди которых немало тех, кто думает и говорит по-русски.