После критики закупки рельсов для проекта «Rail Baltica» совместное предприятие стран Балтии «RB Rail» заявило, что сравнивать эту сделку с обычными закупками Латвийской железной дороги некорректно. В компании утверждают, что речь идет не просто о покупке металла, а о долгосрочной защите от дефицита и скачков цен.

В «RB Rail» прокомментировали прозвучавшие в передаче «Ничего личного» заявления о том, что рельсы для проекта «Rail Baltica» закупаются по существенно более высокой цене, чем аналогичная продукция на рынке.

В совместном предприятии стран Балтии подчеркивают: прямое сравнение с закупками Latvijas dzelzceļš (LDz) неверно, поскольку речь идет о совершенно разных масштабах и условиях.

Если LDz закупает относительно небольшие партии рельсов под конкретные текущие нужды, то «Rail Baltica» заключает рамочный договор сразу на семь лет вперед и на объем в десятки тысяч тонн.

В компании объясняют, что такая модель должна обеспечить стабильные поставки и предсказуемые цены на фоне нестабильного мирового рынка стали. За последние годы стоимость металла колебалась более чем на 50%, и именно от таких рисков, по словам «RB Rail», пытаются защититься участники проекта.

Это означает, что проект фактически заранее «бронирует» производственные мощности и условия поставок на многие годы вперед. В инфраструктурных мегапроектах такой подход считается стандартной практикой.

Особое внимание в компании уделяют и техническим различиям. Для высокоскоростной железной дороги используются более длинные и усиленные рельсы, рассчитанные на движение поездов со скоростью до 249 километров в час.

Чем длиннее рельсы, тем меньше сварных соединений на пути. А это влияет не только на уровень вибрации и расходы на обслуживание, но и напрямую связано с безопасностью эксплуатации.

В публичной дискуссии особенно активно обсуждается тот факт, что Литва отказалась участвовать в общей закупке и приобрела часть рельсов отдельно — по более низкой цене. Эстония пока еще не приняла окончательное решение, а Латвия уже подписала договор.

При этом сами рельсы понадобятся не раньше 2028 года, когда строительство выйдет на следующий этап. До этого момента условия соглашения еще могут обсуждаться.

Сейчас тема стоимости «Rail Baltica» становится всё более чувствительной для общества. Изначально весь проект оценивался примерно в 5,8 миллиарда евро, однако теперь общая стоимость по странам Балтии может достичь почти 24 миллиардов евро. Только латвийская часть уже оценивается примерно в шесть миллиардов евро с учетом индексации.

На этом фоне власти усиливают политический контроль над проектом. В «RB Rail» положительно оценили решение Сейма расширить координацию проекта и повысить роль премьер-министра в надзоре за его реализацией.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи от Таллина через страны Балтии до Польши. Максимальная скорость поездов на новой магистрали должна достигать 240 километров в час.