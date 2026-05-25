В начале торгов на азиатских рынках нефть марки Brent подешевела более чем на четыре процента.

В начале торгов на азиатских рынках нефть марки Brent подешевела более чем на четыре процента. На азиатских рынках цены на нефть резко снизились, а фьючерсы на американские акции пошли вверх на фоне оптимизма относительно возможного открытия Ормузского пролива после переговоров между США и Ираном. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в начале торгов нефть марки Brent подешевела более чем на 4%, до примерно 99,25 доллара за баррель, что является самым низким уровнем за более чем две недели.

Напомним, как сообщал ранее bb.lv, в последние дни из США , что сделка с Ираном скоро будет заключена. Так, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между США и Ираном уже "в основном согласована". Теперь должна быть финализация деталей.

А в воскресенье неназванный чиновник из команды Трампа заявил СМИ, что Тегеран якобы "в принципе согласился с рамочным соглашением", и стороны "на 95% приблизились к его выполнению", а сам Трамп дает от пяти до семи дней чтобы довести дело до конца.