Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижская дума признала: некоторые муниципальные квартиры пустуют по 5 лет, пока жители стоят в очередях 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пустая квартира
ФОТО: LETA

В Риге очередь на муниципальное жильё может растягиваться на годы, однако часть квартир в это время остаётся пустой. В самоуправлении объясняют это плохим состоянием жилья и нехваткой средств на ремонт.

В Риге некоторые муниципальные квартиры пустуют по три, четыре и даже пять лет, несмотря на длинные очереди на жильё. Это признала директор Жилищного и экологического департамента Рижской думы Даце Зиединя в эфире передачи «Ziņu TOP. Rīga runā», пишет nra.lv.

Вопрос подняла жительница столицы, которая обратила внимание на пустующие квартиры в Дрейлини — на улицах Дзилнас и Эвалда Валтера. По её словам, жильё там долгое время остаётся незаселённым, хотя многие рижане годами ждут возможности получить муниципальную квартиру.

В самоуправлении подтвердили, что такая ситуация действительно существует.

По словам Даце Зиедини, проблема в том, что после выезда прежних жильцов часть квартир оказывается в настолько плохом состоянии, что передать их новым арендаторам невозможно без капитального ремонта.

«Будем честны, эти квартиры уже невозможно передать следующим жильцам», — признала она.

Как пояснили в департаменте, многие квартиры требуют серьёзного обновления — от ремонта коммуникаций до полной замены внутренней отделки. Именно поэтому часть жилья простаивает годами.

Для решения проблемы Рижская дума привлекает финансирование из фондов Европейского союза. Сейчас часть пустующих квартир уже включена в программы ремонта, однако сроки восстановления жилья не уточняются.

Ситуация особенно чувствительна на фоне нехватки доступного жилья в столице. Муниципальные квартиры в Риге востребованы среди малообеспеченных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и жителей, оказавшихся в кризисной ситуации.

История с пустующими квартирами вновь подняла вопрос о том, насколько эффективно город управляет своим жилищным фондом — особенно в условиях, когда спрос на муниципальное жильё остаётся высоким.

×
Читайте нас также:
#жилье #Рига #социальное жилье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветер на море
Изображение к статье: Ультрафиолет
Изображение к статье: Святой Епифан
Изображение к статье: Покупаем квартиру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мост на улице Алтонавас в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые выяснили, почему бактерии перестают реагировать на антибиотики
Техно
Изображение к статье: Мужчина в аэропорту
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели
Люблю!
Изображение к статье: Пляж Лакарно.
В мире
Изображение к статье: Теракт в Пакистане: смертник атаковал поезд с военными, десятки погибших
В мире
Изображение к статье: Мост на улице Алтонавас в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые выяснили, почему бактерии перестают реагировать на антибиотики
Техно
Изображение к статье: Мужчина в аэропорту
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео