В Риге очередь на муниципальное жильё может растягиваться на годы, однако часть квартир в это время остаётся пустой. В самоуправлении объясняют это плохим состоянием жилья и нехваткой средств на ремонт.

В Риге некоторые муниципальные квартиры пустуют по три, четыре и даже пять лет, несмотря на длинные очереди на жильё. Это признала директор Жилищного и экологического департамента Рижской думы Даце Зиединя в эфире передачи «Ziņu TOP. Rīga runā», пишет nra.lv.

Вопрос подняла жительница столицы, которая обратила внимание на пустующие квартиры в Дрейлини — на улицах Дзилнас и Эвалда Валтера. По её словам, жильё там долгое время остаётся незаселённым, хотя многие рижане годами ждут возможности получить муниципальную квартиру.

В самоуправлении подтвердили, что такая ситуация действительно существует.

По словам Даце Зиедини, проблема в том, что после выезда прежних жильцов часть квартир оказывается в настолько плохом состоянии, что передать их новым арендаторам невозможно без капитального ремонта.

«Будем честны, эти квартиры уже невозможно передать следующим жильцам», — признала она.

Как пояснили в департаменте, многие квартиры требуют серьёзного обновления — от ремонта коммуникаций до полной замены внутренней отделки. Именно поэтому часть жилья простаивает годами.

Для решения проблемы Рижская дума привлекает финансирование из фондов Европейского союза. Сейчас часть пустующих квартир уже включена в программы ремонта, однако сроки восстановления жилья не уточняются.

Ситуация особенно чувствительна на фоне нехватки доступного жилья в столице. Муниципальные квартиры в Риге востребованы среди малообеспеченных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и жителей, оказавшихся в кризисной ситуации.

История с пустующими квартирами вновь подняла вопрос о том, насколько эффективно город управляет своим жилищным фондом — особенно в условиях, когда спрос на муниципальное жильё остаётся высоким.