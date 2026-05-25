После инцидента с дроном в Латгале НВС заявили о нехватке радаров и систем обнаружения

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каспарс Пуданс
ФОТО: LETA

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс признал, что серьёзные вложения в противовоздушную оборону страны начались только в последние годы — после полномасштабного вторжения России в Украину.

После инцидента с беспилотником в Латгале командующий НВС Каспар Пуданс заявил, что система противовоздушной обороны Латвии всё ещё находится в процессе усиления. По его словам, серьёзные инвестиции в ПВО начали осуществляться лишь в последние три–пять лет — фактически одновременно с началом войны России против Украины.

Пуданс признал, что возможности обнаружения воздушных угроз в стране пока распределены неравномерно.

«Подразделения ПВО в большей степени размещены с расчётом на защиту крупнейших городов», — пояснил командующий.

Именно поэтому возможны ситуации, подобные произошедшей на выходных, когда в озеро Дридзис в Краславском крае упал и взорвался ранее незамеченный дрон.

Этот инцидент вновь обострил дискуссию о готовности Латвии реагировать на угрозы с воздуха, особенно на фоне войны в Украине и всё более частых случаев появления беспилотников у границ стран Балтии.

Пуданс отметил, что для укрепления системы ПВО Латвии необходимы дополнительные радары, более современные акустические системы обнаружения и другие технологические решения. По его словам, уже в ближайшее время армия получит несколько новых радаров, выбранных с учётом рекомендаций украинской стороны.

Командующий также сообщил, что часть используемых Латвией средств борьбы с дронами аналогична тем, которые сейчас применяют украинские военные. При этом Пуданс подчеркнул, что Украина лишь недавно начала активнее делиться своими разработками и технологиями с другими странами.

На фоне последних инцидентов власти Латвии также меняют подход к оповещению населения. НВС начали внедрять систему уровней предупреждения, поскольку массовые тревоги серьёзно влияют не только на повседневную жизнь жителей, но и на работу экономики.

Теперь будет использоваться так называемый жёлтый уровень предупреждения — он не потребует немедленных действий от населения, а будет служить сигналом о потенциальном риске.

После нескольких случаев с дронами в Латгале тема воздушной безопасности постепенно становится одной из ключевых в публичных дискуссиях о национальной обороне Латвии.

#Украина #Латвия #радары #технологии #ПВО #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
