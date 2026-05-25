Жителям Биерини и Марупского края придётся ещё долго жить с пробками после закрытия путепровода на улице Алтонава. В Рижской думе сообщили, что строительство нового моста планируется начать только в 2027 году, а открыть его — не раньше 2028-го.

Закрытие путепровода на улице Алтонава уже несколько месяцев остаётся одной из самых болезненных транспортных проблем для жителей юго-западной части Риги. Каждое рабочее утро автомобилисты из Биерини и Марупского края теряют в пробках десятки минут по пути в центр города, пишет nra.lv.

Теперь стало известно, что быстро ситуация не изменится. В Рижской думе сообщили: проектирование нового путепровода всё ещё продолжается, необходимые экспертизы планируется завершить только к концу этого года, а демонтаж старой конструкции и строительство нового объекта начнутся лишь в начале 2027 года.

Открытие нового путепровода ожидается в 2028 году.

Старый мост через железнодорожную линию Рига—Тукумс был закрыт для автомобилей в декабре 2024 года после проверок, показавших опасное техническое состояние конструкции. По данным самоуправления, 115-летний путепровод больше не способен безопасно выдерживать нагрузку от транспорта.

Для пешеходов и велосипедистов мост пока остаётся открытым, однако автомобили вынуждены пользоваться длинными объездными маршрутами. Особенно остро проблему ощущают жители Марупского края, для которых этот путепровод был одним из ключевых въездов в столицу.

В самоуправлении подчёркивают, что временный железнодорожный переезд рядом с мостом создать невозможно — такой вариант ранее уже оценивали специалисты.

История с путепроводом на Алтонава показывает, насколько болезненными для города становятся инфраструктурные решения, когда важный транспортный узел закрывается на годы, а полноценной альтернативы для жителей нет.