Закрытый мост на Алтонаваc останется проблемой ещё на годы: Рига назвала сроки нового путепровода

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мост на улице Алтонавас в Риге
ФОТО: LETA

Жителям Биерини и Марупского края придётся ещё долго жить с пробками после закрытия путепровода на улице Алтонава. В Рижской думе сообщили, что строительство нового моста планируется начать только в 2027 году, а открыть его — не раньше 2028-го.

Закрытие путепровода на улице Алтонава уже несколько месяцев остаётся одной из самых болезненных транспортных проблем для жителей юго-западной части Риги. Каждое рабочее утро автомобилисты из Биерини и Марупского края теряют в пробках десятки минут по пути в центр города, пишет nra.lv.

Теперь стало известно, что быстро ситуация не изменится. В Рижской думе сообщили: проектирование нового путепровода всё ещё продолжается, необходимые экспертизы планируется завершить только к концу этого года, а демонтаж старой конструкции и строительство нового объекта начнутся лишь в начале 2027 года.

Открытие нового путепровода ожидается в 2028 году.

Старый мост через железнодорожную линию Рига—Тукумс был закрыт для автомобилей в декабре 2024 года после проверок, показавших опасное техническое состояние конструкции. По данным самоуправления, 115-летний путепровод больше не способен безопасно выдерживать нагрузку от транспорта.

«Существующая конструкция больше не способна безопасно выдерживать нагрузку от транспортных средств», — пояснили в Рижской думе.

Для пешеходов и велосипедистов мост пока остаётся открытым, однако автомобили вынуждены пользоваться длинными объездными маршрутами. Особенно остро проблему ощущают жители Марупского края, для которых этот путепровод был одним из ключевых въездов в столицу.

В самоуправлении подчёркивают, что временный железнодорожный переезд рядом с мостом создать невозможно — такой вариант ранее уже оценивали специалисты.

История с путепроводом на Алтонава показывает, насколько болезненными для города становятся инфраструктурные решения, когда важный транспортный узел закрывается на годы, а полноценной альтернативы для жителей нет.

#Рига #транспорт #строительство #инфраструктура #пробки #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
