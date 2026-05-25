Екатерина Климова поделилась редкими семейными кадрами и показала, как прошёл последний звонок её младшего сына Корнея, рождённого в браке с Игорем Петренко. Поклонники актрисы тут же обратили внимание не только на повзрослевшего наследника, но и на саму звезду — многие признались, что Климова выглядит едва ли не ровесницей выпускников.

Екатерина Климова в личном блоге показала, как прошёл последний звонок её сына Корнея от актёра Игоря Петренко, окончившего Ломоносовскую школу, где учатся дети многих знаменитостей. Она опубликовала фото с Корнеем.

"Последний звонок! Ура, товарищи! Поздравляем всех, у кого тоже в этом году случится это незабываемое событие! У меня остался один школьник, а точнее школьница! Можно сказать — отстрелялась", — написала в своём телеграм-канале Климова.

Екатерина Климова и её сын Корней. Соцсети.

Поклонники поздравили Екатерину Климову и её сына с этим важным событием в комментариях: "Красотка мама и красавчик сынок! Поздравляем школьников с последним звонком", "Мама сама выглядит как школьница", "Мама прекрасная, и дети все как на подбор, красавцы и красавицы", "Поздравления Корнею с этим этапом! Успехов!", "Катерина, я думаю, медаль тебе нужно дать".

У 48-летней Екатерины Климовой четверо детей от трёх отношений. Первым супругом актрисы был бизнесмен Илья Хорошилов — в этом браке родилась дочь Елизавета. Наиболее обсуждаемым стал союз Климовой с актёром Игорем Петренко, которых долгое время считали одной из самых эффектных пар российского кино. В браке появились двое сыновей — Матвей и Корней. После десяти лет совместной жизни супруги расстались, а их развод сопровождался громкими обсуждениями в прессе. В 2015 году актриса вышла замуж за Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу, однако спустя несколько лет пара распалась. Сейчас Климова свободна.

По мнению редакции, поклонников тронуло не только семейное фото Климовой с сыном, но и сама атмосфера этих кадров — тёплая, спокойная и очень искренняя. Актриса всё чаще показывает, что главной её гордостью остаются не роли и красные дорожки, а дети и их успехи.