Алена Остапенко начинает «Ролан Гаррос»: сможет ли чемпионка 2017 года снова удивить Париж?

Дата публикации: 25.05.2026
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня проведет матч первого круга Открытого чемпионата Франции. Для латвийской теннисистки этот турнир остается особенным — именно в Париже она выиграла свой единственный титул «Большого шлема».

Алена Остапенко сегодня начнет выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже. В первом круге латвийка встретится с 21-летней немецкой теннисисткой Эллой Зайдель.

Матч пройдет на шестом корте и, как ожидается, начнется около 16:00 по латвийскому времени.

Сейчас Остапенко занимает 31-е место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под 29-м номером. Ее соперница находится на 97-й позиции мирового рейтинга. Ранее теннисистки друг с другом не играли.

Для Остапенко нынешний «Ролан Гаррос» станет уже 12-м в карьере. Особенно памятным для нее остается турнир 2017 года, когда латвийская спортсменка сенсационно выиграла титул и вписала свое имя в историю мирового тенниса и латвийского спорта.

С тех пор парижский турнир складывался для нее гораздо сложнее. После чемпионского сезона Остапенко ни разу не проходила дальше третьего круга. Именно на этой стадии она завершила выступление и год назад.

Для многих латвийских болельщиков «Ролан Гаррос» по-прежнему ассоциируется именно с неожиданным прорывом Остапенко девять лет назад. Поэтому каждое новое выступление теннисистки в Париже вызывает повышенное внимание — даже несмотря на нестабильные результаты последних сезонов.

В этом году латвийка пока не выиграла ни одного турнира. В сезоне у нее 15 побед и 12 поражений. У Зайдель — 11 побед в 27 матчах. Для немецкой спортсменки это будет дебют в основной сетке Открытого чемпионата Франции: в предыдущие два года она выбывала в квалификации.

Победительница встречи во втором круге сыграет против польской теннисистки Магды Линетт, занимающей 57-е место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая ранее завершила выступление в квалификации турнира.

Открытый чемпионат Франции — второй турнир «Большого шлема» сезона. Соревнования в Париже продлятся до следующих выходных.

#Франция #теннис #Латвия #спорт #сезон
Автор - Юлия Баранская
Автор: Юлия Баранская
