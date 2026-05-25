Во время операции против торговли нелегальными сигаретами полиция в Даугавпилсе обнаружила крупную партию контрабанды, два газовых пистолета и незаконное подключение к телевидению. Один из подозреваемых арестован.

Государственная полиция задержала в Даугавпилсе двух мужчин 1976 и 1978 годов рождения по подозрению в торговле нелегальными сигаретами.

Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили несколько упаковок с сигаретами — всего было изъято 40 760 сигарет с белорусскими акцизными марками и вовсе без акцизов.

После этого полиция продолжила процессуальные действия и провела дополнительные проверки. У мужчины 1978 года рождения нашли два газовых пистолета.

Кроме того, сотрудники полиции выявили незаконное подключение к телевидению.

Подобные случаи показывают, что нелегальная торговля сигаретами нередко сопровождается и другими нарушениями — от незаконного хранения оружия до использования пиратских услуг.

По ходатайству полиции суд применил к мужчине 1976 года рождения меру пресечения в виде ареста. Следствие считает его участником организованной преступной группы.

В Латгалии и особенно в приграничных регионах контрабанда сигарет остается одной из самых распространённых теневых схем. Чаще всего речь идет о продукции с белорусскими акцизными марками, которая затем распространяется на внутреннем рынке Латвии.

По делу начат уголовный процесс по статье о незаконном обороте табачных изделий в крупном размере или в составе организованной группы.

За такое преступление может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.