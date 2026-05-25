Урсула фон дер Лейен летит к нам разбираться с беспилотниками 0 390

Дата публикации: 25.05.2026
BNS
После инцидентов на прошлой неделе, когда воздушное пространство стран Балтии нарушили несколько беспилотников, во вторник Литву посетит председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Об этом со ссылкой на три анонимных источника сообщил портал Politico.

Ожидается, что глава ЕК встретится с главами государств и правительств стран Балтии, чтобы обсудить ответные меры в связи с инцидентами. Во встрече также примет участие еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Должностное лицо, знакомое с повесткой визита, сообщило порталу, что в ходе визита будет не только продемонстрирована солидарность, но и уделено внимание укреплению совместного оборонного потенциала с использованием инструментов финансирования ЕК.

Как сообщало агентство BNS, 21 мая в Утянском уезде чуть более часа действовала воздушная тревога из-за подозрения на вторжение двух беспилотников на территорию Литвы.

Спустя некоторое время они исчезли с радаров; предполагается, что они упали или покинули воздушное пространство Литвы. В среду на части территории страны также объявлялась воздушная тревога из-за предполагаемого беспилотника.

Подобные инциденты в последнее время были зафиксированы в других странах Балтии и Финляндии.

На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за инциденты с беспилотниками в странах Балтии, а публичные угрозы со стороны России в их адрес абсолютно неприемлемы.

