Для все большей части латвийцев коммунальные платежи становятся неподъемным бременем

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора

Каждый пятый житель Латвии уже живет на грани коммунального кризиса: счета "съедают" такую часть доходов, что недовольство собственным жильем становится новой нормой.

Растущие расходы на коммунальные услуги все больше влияют на оценку людьми своего жилья и на решение о покупке новой недвижимости, говорится в опросе девелопера Merko mājas. Расходы на содержание жилья стали одним из решающих факторов как при оценке пригодности существующего жилья, так и при выборе, какой недвижимости отдать предпочтение в будущем.

Неудовлетворенность жителей жильем чаще всего возникает не из-за одного фактора, а в результате нескольких взаимосвязанных проблем. Опрос показывает, что большинство жителей Латвии, или 67%, не удовлетворены своим жильем.

В качестве основных причин упоминаются старое здание с низким качеством строительства (24%), высокие коммунальные платежи (23%) и меньшая, чем необходимо, площадь (24%).

Эти результаты указывают на прямую связь между техническим состоянием здания и расходами на его содержание - чем ниже энергоэффективность здания, тем больше повседневная финансовая нагрузка на жителей. Таким образом, вопрос коммунальных платежей часто является не отдельной проблемой, а прямым следствием качества жилья.

Данные опроса показывают, что почти каждый пятый житель Латвии платит за аренду или ипотечный кредит 20-30% своих ежемесячных доходов, в то время как у 15% жителей эти платежи превышают 31% от доходов.

Результаты опроса свидетельствуют, что почти каждый пятый, или 18% жителей, тратят на коммунальные платежи более 31% своих ежемесячных доходов. Существенных различий между возрастными группами не наблюдается, хотя чаще всего с такой финансовой нагрузкой сталкиваются люди в возрасте от 60 до 74 лет (27%) и 40-49 лет (19%).

Большая часть - около трети жителей - выделяет на коммунальные платежи 10-20% своих ежемесячных доходов, в то время как 15% указали, что коммунальные платежи не превышают десятой части доходов.

Большинство жителей Латвии, или 85%, заявили, что более низкие коммунальные платежи и расходы на содержание жилья являются одним из важнейших факторов при выборе новой недвижимости, опережая такие критерии, как местоположение, инфраструктура и аспекты образа жизни, например, чувство общности, близость к воде или подходящая для семьи среда.

Данные опроса показывают, что расходы на содержание жилья для многих домохозяйств уже приближаются к уровню, на котором они начинают существенно влиять на повседневные финансовые возможности.

Опрос по заказу Merko mājas в марте 2026 года провела компания по исследованию рынка Norstat Latvija, и в нем приняли участие 1007 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет со всей Латвии.

#жилье #недвижимость #Латвия #энергоэффективность #коммунальные платежи #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
