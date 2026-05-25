Трагедия в оленьем парке Вентспилса: после нападения на животных трех собак усыпили

Дата публикации: 25.05.2026
Олени в оленьем парке Вентспилса.

В оленьем парке Вентспилса три бродячие собаки проникли в вольеры и напали на птиц. После вмешательства полиции и ветеринаров животных решили усыпить, заявив, что ситуация представляла угрозу и для людей.

Инцидент произошел в пятницу, 22 мая, на территории оленьего парка Вентспилса. По информации самоуправления, в парк проникли три крупные бродячие собаки. Животные напали на птиц, находившихся в вольере.

В результате нападения погибли пять уток, два гуся и один индюк.

После происшествия на место были вызваны сотрудники Государственной и муниципальной полиции. В самоуправлении сообщили, что ситуация могла представлять угрозу не только для животных, но и для посетителей и работников парка.

С привлечением ловцов собак и практикующего ветеринарного врача было принято решение усыпить всех трех животных прямо на месте происшествия. Власти утверждают, что в сложившейся ситуации быстро и безопасно устранить угрозу другим способом было невозможно.

Подобные случаи в общественных парках и зоопарках происходят редко, однако именно свободно передвигающиеся крупные собаки считаются одной из самых опасных угроз для содержащихся в вольерах птиц и мелких животных.

В муниципальной полиции напомнили, что владельцы собак обязаны обеспечивать постоянный контроль за животными. Особенно это касается мест, где собаки могут представлять опасность для окружающих, других животных или общественной безопасности.

Кроме того, хозяева несут ответственность и за причиненный ущерб.

Сейчас обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Автор - Юлия Баранская
