В Калифорнии из-за утечки из резервуара с химикатами эвакуированы десятки тысяч человек

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария на предприятии по производству пластиковых деталей.

Фото: Anadolu.

На юге американского штата Калифорния объявлена масштабная эвакуация после аварии на предприятии по производству пластиковых деталей. Около 40 тысяч человек получили распоряжение срочно покинуть свои дома из-за угрозы мощного взрыва резервуара с опасным химическим веществом.

Инцидент произошёл на заводе неподалёку от города Гарден-Гроув. По данным экстренных служб, ещё в четверг на предприятии перегрелся резервуар, содержащий метилметакрилат — легковоспламеняющееся химическое вещество, которое используется при производстве пластиковых деталей для аэрокосмической промышленности, сообщает NOS.

После объявления эвакуации улицы в близлежащих жилых районах практически опустели. Жители спешно покидали дома, опасаясь возможной катастрофы.

Сначала пожарные сообщали, что ситуация находится под контролем. Однако уже в пятницу выяснилось, что один из клапанов резервуара неисправен, а риск разрушения ёмкости остаётся крайне высоким. Сейчас спасатели продолжают непрерывно охлаждать резервуар водой, пытаясь не допустить критического перегрева и взрыва.

По информации пожарной службы округа Ориндж, внутри резервуара находится от 22 700 до 26 500 литров опасного вещества.

«Есть буквально два сценария: резервуар либо разрушится, либо взорвётся», — заявил журналистам представитель пожарной службы.

Первоначально распоряжение об эвакуации касалось только части Гарден-Гроув, население которого превышает 170 тысяч человек. Позже власти расширили зону эвакуации и на соседние населённые пункты.

Специалисты напоминают, что метилметакрилат считается крайне опасным веществом. Он легко воспламеняется, а при утечке способен выделять токсичные пары, опасные для здоровья человека. В случае взрыва последствия могут затронуть сразу несколько жилых районов.

Власти пока не сообщают, сколько времени жителям придётся оставаться вне своих домов. На месте продолжают работать экстренные службы и специалисты по химической безопасности.

По мнению редакции, ситуация в Калифорнии вновь показывает, насколько хрупкой может оказаться безопасность даже в технологически развитых регионах. Иногда одной технической неисправности достаточно, чтобы за несколько часов десятки тысяч людей оказались в зоне потенциальной катастрофы.

#катастрофа #эвакуация #безопасность #спасатели #Калифорния
Автор - Светлана Тихомирова
