В Резекне вечером вспыхнул сильный пожар в частном доме на улице Пилс. Благодаря бдительности соседей и оперативной работе спасателей удалось спасти 90-летнюю хозяйку дома, которая даже не подозревала о начавшемся возгорании.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), несколько бригад пожарных-спасателей вечером выехали на улицу Пилс в Резекне, где загорелась хозяйственная пристройка рядом с жилым домом.

Густой дым был заметен за несколько километров.

По словам местных жителей, первыми тревогу подняли соседи, заметившие дымящийся навес рядом с домом.

«Мы сразу заметили, муж косил траву, и начал появляться огонь. Я позвонила, вызвали пожарных», — рассказала соседка.

Огонь быстро распространялся — горели бытовые вещи, автомобильные шины, стиральная машина и деревянная пристройка.

Соседи сразу же бросились предупреждать жильцов дома. Один из мужчин, работавший неподалеку в саду, узнал, что на втором этаже находится пожилая хозяйка, и попытался самостоятельно добраться до нее.

«Стучал, пытался попасть на второй этаж, но не мог пройти, потому что двери горели. Побежал за лестницей, а потом приехали пожарные», — рассказала местная жительница.

К месту происшествия прибыли три пожарные бригады. К этому моменту площадь возгорания достигла примерно 50 квадратных метров, а огонь уже перекинулся на сарай с дровами.

Спасателям пришлось действовать максимально быстро — внутри опасной зоны оставались и пенсионерка, и пытавшийся ее спасти мужчина. Обоих удалось эвакуировать. После спасения их осмотрели медики.

Мужчину освободили сравнительно быстро, а пожилую женщину спасатели вывели спустя более часа после начала операции. После ликвидации пожара пенсионерку доставили обратно домой.

Причины возгорания пока официально не установлены. По словам соседей, пожар мог начаться либо из-за неисправной электропроводки, либо из-за газового баллона.

Точные обстоятельства происшествия предстоит выяснить экспертам.