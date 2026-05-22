Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

История, которая потрясла страну: двое малышей с завязанными глазами были брошены на обочине 0 30

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорога.

Двое маленьких детей, кричащих и плачущих, были брошены на обочине португальской дороги.

На юге Португалии двое маленьких детей были оставлены на обочине отдаленной проселочной дороги. Сообщается, что их нашли кричащими и плачущими.

Речь идёт о двух мальчиках, 3 и 5 лет, предположительно братьях. Мужчина обнаружил их недалеко от деревни Монте-Ново-ду-Сул, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лиссабона. «В зеркале заднего вида я увидел, как они идут ко мне, крича и плача», — рассказал мужчина изданию Sicnoticias.

Затем мальчики заявили полиции, что они французы и что их бросили мать и отчим.

Повязка на глаза

Мальчики рассказывают, что родители завязали им глаза и велели пойти поискать что-то в лесу. Они думали, что это игра, но вскоре стало ясно, что родители их бросили.

Мужчина, который позже обнаружил братьев на дороге, говорит, что быстро понял, что их бросили намеренно. В их рюкзаках были запасная одежда, пачка печенья, два фрукта и бутылка воды.

В настоящее время дети находятся под опекой португальских служб защиты детей. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manhã.

Португальская полиция арестовала мать двоих маленьких французских детей вместе с ее партнером. Супругов подозревают в том, что они оставили детей одних в Португалии.

41-летняя мать покинула Францию со своими детьми более недели назад, никого не предупредив. Португальская полиция разыскивала ее и ее 55-летнего партнера. Биологический отец мальчиков заявил о пропаже детей 11 мая, потому что женщина «ушла из дома без объяснения причин».

Эта история потрясла общественность: даже самые маленькие оказались жертвами преднамеренной жестокости. Ситуация подчёркивает необходимость бдительности и своевременного вмешательства служб защиты детей, чтобы подобное не повторилось.

×
Читайте нас также:
#Португалия #розыск #преступность #родители #семья #новости #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!
Изображение к статье: Рундальский дворец
Культура &
Изображение к статье: Так ситуацию на границе Латвии видит искусственный интеллект.
Наша Латвия
Изображение к статье: Грузовые тягачи на стоянке
В мире
Изображение к статье: Гражданские подземные убежища Хельсинки.
В мире
Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!
Изображение к статье: Рундальский дворец
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео