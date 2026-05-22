На юге Португалии двое маленьких детей были оставлены на обочине отдаленной проселочной дороги. Сообщается, что их нашли кричащими и плачущими.

Речь идёт о двух мальчиках, 3 и 5 лет, предположительно братьях. Мужчина обнаружил их недалеко от деревни Монте-Ново-ду-Сул, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лиссабона. «В зеркале заднего вида я увидел, как они идут ко мне, крича и плача», — рассказал мужчина изданию Sicnoticias.

Затем мальчики заявили полиции, что они французы и что их бросили мать и отчим.

Повязка на глаза

Мальчики рассказывают, что родители завязали им глаза и велели пойти поискать что-то в лесу. Они думали, что это игра, но вскоре стало ясно, что родители их бросили.

Мужчина, который позже обнаружил братьев на дороге, говорит, что быстро понял, что их бросили намеренно. В их рюкзаках были запасная одежда, пачка печенья, два фрукта и бутылка воды.

В настоящее время дети находятся под опекой португальских служб защиты детей. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manhã.

Португальская полиция арестовала мать двоих маленьких французских детей вместе с ее партнером. Супругов подозревают в том, что они оставили детей одних в Португалии.

41-летняя мать покинула Францию со своими детьми более недели назад, никого не предупредив. Португальская полиция разыскивала ее и ее 55-летнего партнера. Биологический отец мальчиков заявил о пропаже детей 11 мая, потому что женщина «ушла из дома без объяснения причин».

