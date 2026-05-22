Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минэкономики не в состоянии вычислить справедливую цену на топливо 0 110

Политика
Дата публикации: 22.05.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Заправочная станция

Быстрый рост цен на топливо вызвал острые дискуссии в обществе. В ответ на повышение цен было решено временно снизить ставку акцизного налога на определенные виды топлива, а Министерство экономики также предложило ввести налог на сверхприбыль для розничных продавцов топлива, если розничная цена превышает рассчитанную ориентировочную цену как минимум на 3%.

Предложение о введении налога на сверхприбыль не получило поддержки в Сейме. Руководитель аналитической службы Минэкономики Нормунд Озолс отметил, что в настоящее время у государственных учреждений нет механизмов, которые позволяли бы хотя бы сделать замечание торговцам топливом, если цены слишком высоки по сравнению с закупочными. "Кнут" в виде нормативных актов необходим, однако его цель не в получении дополнительных налоговых поступлений.

Последние расчеты Минэкономики показывают, что уровни цен на автозаправочных станциях укладываются в ориентировочную цену с отклонением в 3%. Большинство участников рынка вписываются в общую рыночную ситуацию, обусловленную глобальными изменениями цен на нефтепродукты. По сути выводы Минэкономики и Совета по конкуренции об этой сфере в настоящее время совпадают. Ранее министерство указывало, что по данным за период с 20 по 23 апреля налог на сверхприбыль затронул бы большую часть торговцев.

В настоящее время формула ориентировочной цены, результат которой публикуется в мониторинге цен на топливо Минэкономики, является универсальной точкой отсчета при выяснении, не используется ли рыночная ситуация недобросовестно. В апреле министр экономики Виктор Валайнис в программе ЛТВ "Что происходит в Латвии?" указал, что для всех торговцев топливом не будет одной формулы, поскольку они различаются.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом (ЛАТТ) Иева Лигере подтверждает, что формула не может быть одинаковой для всех торговцев топливом, поскольку, помимо прочего, различаются расчеты за поставки - привязка к средней цене за три дня, одну или две недели, один месяц. До сих пор Минэкономики не проводило углубленного анализа. Ясно, что у каждого участника рынка есть свой механизм ценообразования и существуют различные факторы формирования прибыли. Одни работают с меньшей рентабельностью, расходы могут покрываться из других источников и т.д.

"Если бы мы решили провести детальное исследование, это создало бы большую административную нагрузку, пришлось бы привлекать Службу государственных доходов, изучать отчеты торговцев топливом. По такому пути идти не следует, сейчас важен упрощенный подход", - отмечает Озолс.

Ориентировочная цена рассчитывается исходя из общедоступных данных: средней пятидневной цены фьючерсных контрактов на международное дизельное топливо (ICE Low Sulphur Gasoil) на Лондонской бирже, наценки за поставку в Северо-Западную Европу, пересчета валюты из долларов США в евро, корректировки примеси биотоплива, пересчета из тонн в литры, доли прибыли торговцев и налогах. Лигере указывает, что Минэкономики не учло замечания отрасли о недостатках формулы и что она неприменима ко всем участникам рынка. Поэтому и предположения Минэкономики о том, какой должна быть цена, являются ошибочными.

×
Читайте нас также:
#налоги #цены #конкуренция #топливо #Минэкономики #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Криеву сала.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Пациентка у гинеколога.
Люблю!
Изображение к статье: Барселона на Рождество
В мире
Изображение к статье: Семья в продуктовом магазине
В мире
Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Криеву сала.
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео