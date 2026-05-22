Быстрый рост цен на топливо вызвал острые дискуссии в обществе. В ответ на повышение цен было решено временно снизить ставку акцизного налога на определенные виды топлива, а Министерство экономики также предложило ввести налог на сверхприбыль для розничных продавцов топлива, если розничная цена превышает рассчитанную ориентировочную цену как минимум на 3%.

Предложение о введении налога на сверхприбыль не получило поддержки в Сейме. Руководитель аналитической службы Минэкономики Нормунд Озолс отметил, что в настоящее время у государственных учреждений нет механизмов, которые позволяли бы хотя бы сделать замечание торговцам топливом, если цены слишком высоки по сравнению с закупочными. "Кнут" в виде нормативных актов необходим, однако его цель не в получении дополнительных налоговых поступлений.

Последние расчеты Минэкономики показывают, что уровни цен на автозаправочных станциях укладываются в ориентировочную цену с отклонением в 3%. Большинство участников рынка вписываются в общую рыночную ситуацию, обусловленную глобальными изменениями цен на нефтепродукты. По сути выводы Минэкономики и Совета по конкуренции об этой сфере в настоящее время совпадают. Ранее министерство указывало, что по данным за период с 20 по 23 апреля налог на сверхприбыль затронул бы большую часть торговцев.

В настоящее время формула ориентировочной цены, результат которой публикуется в мониторинге цен на топливо Минэкономики, является универсальной точкой отсчета при выяснении, не используется ли рыночная ситуация недобросовестно. В апреле министр экономики Виктор Валайнис в программе ЛТВ "Что происходит в Латвии?" указал, что для всех торговцев топливом не будет одной формулы, поскольку они различаются.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом (ЛАТТ) Иева Лигере подтверждает, что формула не может быть одинаковой для всех торговцев топливом, поскольку, помимо прочего, различаются расчеты за поставки - привязка к средней цене за три дня, одну или две недели, один месяц. До сих пор Минэкономики не проводило углубленного анализа. Ясно, что у каждого участника рынка есть свой механизм ценообразования и существуют различные факторы формирования прибыли. Одни работают с меньшей рентабельностью, расходы могут покрываться из других источников и т.д.

"Если бы мы решили провести детальное исследование, это создало бы большую административную нагрузку, пришлось бы привлекать Службу государственных доходов, изучать отчеты торговцев топливом. По такому пути идти не следует, сейчас важен упрощенный подход", - отмечает Озолс.

Ориентировочная цена рассчитывается исходя из общедоступных данных: средней пятидневной цены фьючерсных контрактов на международное дизельное топливо (ICE Low Sulphur Gasoil) на Лондонской бирже, наценки за поставку в Северо-Западную Европу, пересчета валюты из долларов США в евро, корректировки примеси биотоплива, пересчета из тонн в литры, доли прибыли торговцев и налогах. Лигере указывает, что Минэкономики не учло замечания отрасли о недостатках формулы и что она неприменима ко всем участникам рынка. Поэтому и предположения Минэкономики о том, какой должна быть цена, являются ошибочными.