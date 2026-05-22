Более 70 вопросов в повестке дня пленарного заседания мэрии в минувшую среду, а самое большое количество – об отчуждении принадлежащих самоуправлению квартир! Как пустых, так и с жильцами. Докладчица – депутат Айя Мелле («Прогрессивные») – дошла в итоге и до знаменитой Чиекуркалнской водокачки, из-за которой депутаты Думы недавно чуть ли не пошли в рукопашную.

«Объект не используется для хозяйственной деятельности», – так охарактеризовала А.Мелле участок с водокачкой в Чиекуркалнсе – архитектурным памятником эпохи югендстиля (1912) и индустриальным наследием, общей площадью 2830 кв.м. Ранее принадлежавшее горводоканалу Rīgas ūdens сооружение работы зодчего Вильгельма Бокслафа, ныне предложено безвозмездно передать на 10 лет обществу жителей исторического микрорайона. Они уже и в настоящее время ухаживают за башней, а по торжествам разукрашивают ее в национальные цвета!

Техническое состояние водонапорной башни таково, что коммерческие инвестиции в нее должны быть слишком велики. Общественники, со своей стороны, обязались содержать ее в режиме консервации – а город предоставит 90% скидки налога на недвижимость. «Мы косим траву и обеспечиваем недоступность помещения», – так выражается этот самый режим…

– На каком основании это общество там хозяйничает?, – вопрошал В.Степаненко. Эрнестс Саулитис, начальник городского Управления недвижимого имущества, объяснял, что Департамент городского имущества подписал уже третий договор с активистами (хотя в архитектурном памятнике уже 10 лет зияют выбитые стекла).

– Не будет ли так, что через несколько лет кто-то, уже не будет депутатом, сможет эту собственность приватизировать?, – поинтересовался независимый депутат Майрис Бриедис. На это господин Саулитис ответил в том смысле, что все в руках Думы…

Одно из архитектурных чудес Риги.

«Это общество господина Спунде, – указывал Р.Бреманис на коллегу из Национального объединения. – Оно на его адресе зарегистрировано!»

На что Айя Мелле пожелала оппозиционному трибуну внимательней наблюдать за списком пустых зданий Риги, и – по желанию, претендовать на них. «Мы неудовлетворены вместо того, чтобы радоваться. Не дадим этой башне рухнуть!»

Ну а депутат Гиртс Лапиньш (Нацобъединение) зашел с козырей – обвинил «Суверенных» в работе на спецслужбы РФ. Итог: большинством «за» 36 депутатов отдали башню!

Сам дурак!

Перед тем, как приступить к работе, мэр Виестурс Клейнбергс объяснил, отчего президиум украшает флаг с желтым крестом на синем фоне и слоганом: «Наша доля тiльки воля». Это воины свободолюбивой, союзной Украины передали рижанам свой прапор в благодарность за поддержку…

Впоследствии депутат Инна Дьери запросила мэра – отчего выставлено знамя на иностранном языке? «Храните это в своем кабинете!» В.Клейнбергс рассказал: Рига подарила ВСУ 6 автобусов.

– На 5-м этаже Рижской Думы есть выставка подарков, в том числе халат из Казахстана, почему вы в нем не ходите?, – сказал на это Вячеслав Степаненко.

Далее мэр перебросил мячик в сторону оппозиции: мол, господин Степаненко, будучи во власти, присваивал подарки! Не ожидая такого подвоха, депутат уже мэра обвинил в клевете, и потребовал фактов. «Ходят легенды», – съехал с темы В.Клейнбергс.

– Я также слышала мнение о вашей безжалостной зависимости от алкогольных напитков, – парировала на это оппозиция.