Сейм поддержал ограничение использования документов и э-идентификации для объявленных в розыск 0 35

Дата публикации: 21.05.2026
LETA
Изображение к статье: ID карта

Депутаты Сейма сегодня в первом чтении поддержали поправки, предусматривающие ограничение использования удостоверяющих личность документов и средств электронной идентификации для лиц, уклоняющихся от уголовного процесса или исполнения наказания.

Для вступления такой нормы в силу необходимо внести изменения в Закон о документах, удостоверяющих личность, и Закон об электронной идентификации физических лиц.

Председатель Юридической комиссии Андрейс Юдинс («Новое Единство») подчеркнул, что поправки направлены не на изъятие документов, а именно на ограничение их использования. Они предусматривают лишение лиц, объявленных в розыск, возможности свободно путешествовать, удалённо подписывать документы или пользоваться государственными электронными услугами.

Поправки предусматривают, что использование документов может быть ограничено или приостановлено для подозреваемых, обвиняемых или осуждённых лиц, которые сознательно уклоняются от следствия, суда или исполнения наказания. В сфере электронной идентификации планируется ограничить доступ к средствам электронной идентификации и связанным с ними услугам.

Сейчас концептуально одобренные поправки относятся к государственным средствам идентификации, например «eParaksts mobile», однако в ходе обсуждений ко второму чтению может быть рассмотрен вопрос и о других средствах электронной идентификации, пояснил Юдинс.

Законопроекты образуют взаимодополняющее регулирование, охватывающее как физическую, так и цифровую идентичность.

