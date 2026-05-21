Как уже сообщалось, партнеры по будущему правительству договорились о том, что 16 портфелей (14 портфелей министров, а также пост премьера и спикера Сейма) поделят поровну - по 4 портфеля каждой из 4 политических сил, которые вошли в новую правящую коалицию. Конечно, ключевое значение с учетом нынешней обстановки и заявленного приоритета - внутренняя и внешняя безопасность, - приобретают посты министров обороны и внутренних дел. Медлить с выдвижением претендентов на эти посты не следует еще и по той причине, что, согласно традиции, кандидат в премьеры всегда согласовывает с президентом кандидатуру именно министра обороны, поскольку глава государства является еще и Верховным главнокомандующим. На момент подготовки этого материала в печать, еще не решено, кому все-таки достанется портфель министра обороны - или Нацобъединению (Инара Мурниеце) или Объединенному списку (Раймондс Бергманис). И нынешняя глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце имеет опыт руководство именно министерством обороны (в правительстве Кариньша), и председатель комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Раймондс Бергманис в свое время сидел в кресле министра обороны. Понятно, что с учетом крайне короткого времени полномочий нового правительства (от 5 до 7 месяцев - до момента утверждения новым Сеймом следующего правительства) на столь важный нынче пост необходимо назначать уже опытного политика и желательно - сразу же с допуском к гостайне. Оба вышеупомянутых претендента такой допуск имеют.