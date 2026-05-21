Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После аварии с ветряком в Курземе правительство решило усилить надзор за турбинами 0 59

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Установка ветряка
ФОТО: LETA

Правительство Латвии начало готовить более жесткий контроль за эксплуатацией ветряных турбин после недавнего инцидента с упавшей турбиной в Курземе. Власти признают: нынешние правила фрагментарны и вызывают недоверие у жителей.

Инцидент с упавшей ветряной турбиной в Курземе ускорил обсуждение новых правил контроля за ветроэнергетическими объектами в Латвии.

На этой неделе правительство поддержало поправки к закону о рынке электроэнергии, которые предусматривают разработку отдельной правовой базы для эксплуатации и демонтажа ветряных турбин. Работу над новыми правилами поручено начать Министерству климата и энергетики.

Сейчас нормы, регулирующие работу ветропарков, разбросаны по разным законам и правилам, что, по признанию властей, создает путаницу и вызывает сомнения в эффективности контроля. Особенно остро эти вопросы стали обсуждаться после недавнего случая в Курземе, когда одна из турбин упала.

Этот инцидент привлек внимание не только к техническому состоянию оборудования, но и к отсутствию четкой системы надзора за изношенными установками и их безопасным демонтажем.

Что важно: в последние годы именно тема ветряных парков вызывает всё больше конфликтов между местными жителями, инвесторами и государством.

Несмотря на обязательные экологические оценки, многие жители продолжают опасаться шума, влияния на ландшафт и недостаточного контроля за объектами уже после их ввода в эксплуатацию.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис признал, что прежняя система регулирования была слишком сложной и бюрократической, но при этом не обеспечивала людям достаточного чувства безопасности.

По его словам, новый подход должен учитывать общественные интересы и стать частью более широкой реформы в сфере возобновляемой энергетики.

В отрасли инициативу в целом поддерживают.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации ветроэнергетики Ласма Ливзениеце заявила Latvijas Avīze, что поправки важны как для общества, так и для самих участников рынка. При этом представители отрасли рассчитывают, что в ходе рассмотрения законопроекта в Сейме еще будут уточнены технические детали и терминология.

Фактически власти пытаются найти баланс между ускоренным развитием «зеленой» энергетики и растущими опасениями жителей по поводу безопасности и качества надзора.

На фоне планов по строительству новых ветропарков вопрос доверия к системе контроля становится для отрасли всё более чувствительным.

×
Читайте нас также:
#Латвия #экология #энергетика #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нил Ушаков выступает в Страсбурге перед журналистами после голосования по бюджету.
Изображение к статье: Лесозаготовительная работа в сосновом лесу
Изображение к статье: Социолог Арнис Кактиньш
Изображение к статье: Встреча представителей партий, формирующих правительство Кулбергса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго
В мире
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Дума Резекне
Наша Латвия
Изображение к статье: Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта
В мире
Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Люблю!
Изображение к статье: Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго
В мире
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео