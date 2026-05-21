Правительство Латвии начало готовить более жесткий контроль за эксплуатацией ветряных турбин после недавнего инцидента с упавшей турбиной в Курземе. Власти признают: нынешние правила фрагментарны и вызывают недоверие у жителей.

На этой неделе правительство поддержало поправки к закону о рынке электроэнергии, которые предусматривают разработку отдельной правовой базы для эксплуатации и демонтажа ветряных турбин. Работу над новыми правилами поручено начать Министерству климата и энергетики.

Сейчас нормы, регулирующие работу ветропарков, разбросаны по разным законам и правилам, что, по признанию властей, создает путаницу и вызывает сомнения в эффективности контроля. Особенно остро эти вопросы стали обсуждаться после недавнего случая в Курземе, когда одна из турбин упала.

Этот инцидент привлек внимание не только к техническому состоянию оборудования, но и к отсутствию четкой системы надзора за изношенными установками и их безопасным демонтажем.

Что важно: в последние годы именно тема ветряных парков вызывает всё больше конфликтов между местными жителями, инвесторами и государством.

Несмотря на обязательные экологические оценки, многие жители продолжают опасаться шума, влияния на ландшафт и недостаточного контроля за объектами уже после их ввода в эксплуатацию.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис признал, что прежняя система регулирования была слишком сложной и бюрократической, но при этом не обеспечивала людям достаточного чувства безопасности.

По его словам, новый подход должен учитывать общественные интересы и стать частью более широкой реформы в сфере возобновляемой энергетики.

В отрасли инициативу в целом поддерживают.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации ветроэнергетики Ласма Ливзениеце заявила Latvijas Avīze, что поправки важны как для общества, так и для самих участников рынка. При этом представители отрасли рассчитывают, что в ходе рассмотрения законопроекта в Сейме еще будут уточнены технические детали и терминология.

Фактически власти пытаются найти баланс между ускоренным развитием «зеленой» энергетики и растущими опасениями жителей по поводу безопасности и качества надзора.

На фоне планов по строительству новых ветропарков вопрос доверия к системе контроля становится для отрасли всё более чувствительным.