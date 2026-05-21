Американский президент вновь резко высказался о ситуации на острове и заявил, что Вашингтон готов помогать кубинскому народу.

"У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу", - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, стоит ли ожидать какой-то эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

"Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Смотрите, все разваливается. Это беспорядок, и они (кубинцы (ред.) будто потеряли контроль", - добавил он.

Трамп хочет захватить Кубу?

Напомним, в последнее время у президента США Дональда Трампа все больше планов на Кубу. Он уже давно говорил, что следующей целью Соединенных Штатов после Ирана станет этот остров Карибского региона. Американский лидер во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Кубой "почти немедленно".

В администрации Трампа даже заговорили о возможном ударе по Кубе.

Однако, как известно, Гавана не планирует просто так сдаваться. Недавно сообщалось, что Куба купила дроны, чтобы защищаться от США.

В свою очередь США перебросили авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz в Карибский бассейн.

По мнению редакции, заявления Дональд Трамп о Кубе становятся все более жесткими и напоминают риторику времен холодной войны. Несмотря на слова об отсутствии планов эскалации, усиление военного присутствия США и давление на Гавану заметно повышают напряженность в регионе.