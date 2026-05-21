Мессенджер запускает новый механизм удаления интимного контента без согласия пользователей, однако пока воспользоваться им смогут только жители США.

Telegram позволит пользователям жаловаться на интимные изображения или видео, если они опубликованы в мессенджере без их согласия.

Пока что жаловаться можно будет только пользователям из США — для этого Telegram запустил специального бота @TIDABot. Он создан в рамках исполнения американского закона TAKE IT DOWN Act.

Речь о документе «Об инструментах противодействия известным случаям злоупотребления путем блокирования технологических диффейков на веб-сайтах и в сетях».

Закон призван бороться с публикациями интимных изображений и видео без согласия человека, включая дипфейки.

Его подписали в США 19 мая 2025 года, а к маю 2026 года для платформ заработали требования по процедуре удаления такого контента. Именно поэтому такой бот появился в Telegram и доступен лишь для американцев. Если пользователь обнаружит нежелательное интимное изображение или видеоролик с его участием или касающегося его личности, то он сможет сообщить об этом через указанного бота. Telegram будет рассматривать жалобы и удалять соответствующий контент в течение 48 часов.

Планирует ли мессенджер создавать удобные возможности для удаления подобного контента по жалобам пользователей из других стран, неизвестно.

По мнению редакции, ужесточение правил в отношении интимных изображений и дипфейков становится глобальным трендом для крупных интернет-платформ. Однако ограничение новой функции только территорией США может вызвать вопросы у пользователей из других стран, которые также сталкиваются с подобными нарушениями.