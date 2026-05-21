Telegram начал принимать жалобы на интимные фото и дипфейки 0 63

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Telegram начал принимать жалобы на интимные фото и дипфейки

Мессенджер запускает новый механизм удаления интимного контента без согласия пользователей, однако пока воспользоваться им смогут только жители США.

Telegram позволит пользователям жаловаться на интимные изображения или видео, если они опубликованы в мессенджере без их согласия.

Пока что жаловаться можно будет только пользователям из США — для этого Telegram запустил специального бота @TIDABot. Он создан в рамках исполнения американского закона TAKE IT DOWN Act.

Речь о документе «Об инструментах противодействия известным случаям злоупотребления путем блокирования технологических диффейков на веб-сайтах и в сетях».

Закон призван бороться с публикациями интимных изображений и видео без согласия человека, включая дипфейки.

Его подписали в США 19 мая 2025 года, а к маю 2026 года для платформ заработали требования по процедуре удаления такого контента. Именно поэтому такой бот появился в Telegram и доступен лишь для американцев. Если пользователь обнаружит нежелательное интимное изображение или видеоролик с его участием или касающегося его личности, то он сможет сообщить об этом через указанного бота. Telegram будет рассматривать жалобы и удалять соответствующий контент в течение 48 часов.

Планирует ли мессенджер создавать удобные возможности для удаления подобного контента по жалобам пользователей из других стран, неизвестно.

По мнению редакции, ужесточение правил в отношении интимных изображений и дипфейков становится глобальным трендом для крупных интернет-платформ. Однако ограничение новой функции только территорией США может вызвать вопросы у пользователей из других стран, которые также сталкиваются с подобными нарушениями.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
