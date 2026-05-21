Украинские беспилотники ударили по нефтезаводу в России: над Сызранью поднялся огромный столб дыма 0 295

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар в Сызрани
ФОТО: twitter

В Самарской области России после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. По данным местных властей, погибли два человека, а из-за атак дронов были временно ограничены полеты в нескольких российских аэропортах.

В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

После удара на территории предприятия начался крупный пожар. В соцсетях и Telegram-каналах появились многочисленные видео и фотографии с густым столбом дыма и открытым огнем над заводом. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки погибли два человека, есть также раненые.

Сызранский НПЗ уже не впервые становится целью ударов беспилотников. Предыдущая атака на предприятие фиксировалась в конце апреля.

Завод считается одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий региона. По данным российских источников, ежегодно он перерабатывает от семи до почти девяти миллионов тонн нефти и участвует в снабжении российской армии топливом.

На фоне новых атак беспилотников российские власти вновь ограничили работу ряда аэропортов. В четверг временно приостанавливались полеты в Саратове, Нижнем Новгороде, Пензе, Махачкале и Калуге.

Что важно: удары по нефтеперерабатывающим объектам и логистической инфраструктуре стали одной из ключевых частей украинской стратегии давления на российский военный и энергетический сектор.

Подобные атаки всё чаще приводят не только к пожарам на предприятиях, но и к перебоям в работе транспорта и авиации в разных регионах России.

На этом фоне российские регионы регулярно вводят временные ограничения на полеты гражданской авиации во время угрозы беспилотников.

Масштаб атак и география ударов в последние месяцы заметно расширились — беспилотники всё чаще достигают объектов далеко от линии фронта.

#пожар #Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
