Простой рецепт оладий на кефире и манке.
Этот рецепт подходит даже для начинающих кулинаров. Оладьи получаются пышными и намного вкуснее, чем традиционные.
Приготовленные по этому рецепту оладьи останутся вкусными и нежными даже после остывания, а на следующий день порадуют своим вкусом.
Это блюдо идеально подходит для завтрака или легкого перекуса с чаем. Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем или джемом.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
2 стакана манки;
1 стакан кефира;
2 яйца;
20 г сахара;
5 г соды;
1 щепотка соли.
Приготовление
В глубокой емкости смешайте теплый кефир и яйца, добавьте соль, соду и сахар. Аккуратно перемешайте ингредиенты, затем добавьте манку.
Тесто для оладий должно получиться густым, чтобы медленно стекало с ложки.
Разогрейте сковороду и выкладывайте тесто в форме оладий. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла, использованного для жарки.
Подавайте блюдо горячим с любимым вареньем, джемом или сгущенным молоком.
Оставить комментарий