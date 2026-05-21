Простой рецепт оладий на кефире и манке.

Этот рецепт подходит даже для начинающих кулинаров. Оладьи получаются пышными и намного вкуснее, чем традиционные.

Приготовленные по этому рецепту оладьи останутся вкусными и нежными даже после остывания, а на следующий день порадуют своим вкусом.

Это блюдо идеально подходит для завтрака или легкого перекуса с чаем. Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем или джемом.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 стакана манки;

1 стакан кефира;

2 яйца;

20 г сахара;

5 г соды;

1 щепотка соли.

Приготовление

В глубокой емкости смешайте теплый кефир и яйца, добавьте соль, соду и сахар. Аккуратно перемешайте ингредиенты, затем добавьте манку.

Тесто для оладий должно получиться густым, чтобы медленно стекало с ложки.

Разогрейте сковороду и выкладывайте тесто в форме оладий. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла, использованного для жарки.

Подавайте блюдо горячим с любимым вареньем, джемом или сгущенным молоком.