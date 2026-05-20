Для многих современных горожан утро начинается со звука будильника и чашки черного кофе.

Диетологи неоднократно предупреждали о вреде кофе натощак, что является причиной для поиска более здоровых и бодрящих источников энергии. Рассмотрим несколько альтернатив.

Чай

Черный чай содержит теин, который не только придает бодрость и легкость, но и снижает чувство усталости. Его эффект длится дольше, благодаря чему концентрация внимания сохраняется на протяжении часа, в отличие от кофе.

Зеленый чай, помимо бодрости, насыщает организм витаминами и полезными веществами, поддерживает нервную систему и мышцы, а также повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Однако эффект зеленого чая проходит через 40-50 минут.

Травяной настой

Важно правильно выбирать травы, чтобы избежать нежелательных эффектов. Многие тонизирующие настои, не содержащие кофеин, можно безопасно употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Наиболее бодрящими являются отвары зверобоя, шиповника, лимонника китайского, корня имбиря и мелиссы.

Какао

Какао по бодрости мало чем уступает кофе, так как содержит кофеин, теофиллин и теобромин. Высокая мыслительная способность после его употребления сохраняется на протяжении дня. Какао стимулирует нервную систему и способствует восстановлению после физических нагрузок.

Цикорий

Этот напиток не только бодрит, но и насыщает организм витаминами группы В, каротином, калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором, железом, медью, селеном, цинком и марганцем. Цикорий пробуждает все системы организма, нормализует работу сердца и сосудов и действует как антидепрессант.