Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра 0 72

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра

Для многих современных горожан утро начинается со звука будильника и чашки черного кофе.

 

Диетологи неоднократно предупреждали о вреде кофе натощак, что является причиной для поиска более здоровых и бодрящих источников энергии. Рассмотрим несколько альтернатив.

Чай

Черный чай содержит теин, который не только придает бодрость и легкость, но и снижает чувство усталости. Его эффект длится дольше, благодаря чему концентрация внимания сохраняется на протяжении часа, в отличие от кофе.

Зеленый чай, помимо бодрости, насыщает организм витаминами и полезными веществами, поддерживает нервную систему и мышцы, а также повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Однако эффект зеленого чая проходит через 40-50 минут.

Травяной настой

Важно правильно выбирать травы, чтобы избежать нежелательных эффектов. Многие тонизирующие настои, не содержащие кофеин, можно безопасно употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Наиболее бодрящими являются отвары зверобоя, шиповника, лимонника китайского, корня имбиря и мелиссы.

Какао

Какао по бодрости мало чем уступает кофе, так как содержит кофеин, теофиллин и теобромин. Высокая мыслительная способность после его употребления сохраняется на протяжении дня. Какао стимулирует нервную систему и способствует восстановлению после физических нагрузок.

Цикорий

Этот напиток не только бодрит, но и насыщает организм витаминами группы В, каротином, калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором, железом, медью, селеном, цинком и марганцем. Цикорий пробуждает все системы организма, нормализует работу сердца и сосудов и действует как антидепрессант.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить вкусную яичницу
Изображение к статье: Как быстро приготовить вкусные голубцы
Изображение к статье: Главные ошибки при приготовлении котлет: 4 способа испортить блюдо
Изображение к статье: Запеканка, как в детском саду: секреты приготовления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
В мире
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Lifenews
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео