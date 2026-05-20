Многие владельцы кошек не спешат стерилизовать своих любимиц до первой беременности, полагая, что животные стремятся испытать радость материнства.

Некоторые владельцы кошек считают, что ранняя стерилизация является жестоким поступком, так как кошка не сможет «понянчиться» с котятами.

Хотят ли на самом деле животные рожать?

Это довольно сложный вопрос, так как невозможно напрямую узнать ответ у животных. Тем не менее, эксперты уверены, что кошка не может желать родить.

В условиях свободного или уличного содержания кошек движет инстинкт продолжения рода. Как только котята становятся взрослыми и самостоятельными, мать теряет к ним интерес.

Родственные чувства в этом случае отсутствуют: взрослое животное воспринимает «молодняк» как конкурентов, а не как «детей».

Что касается профессионального разведения, то это более сложный вопрос. Постоянные роды не приносят здоровья кошке. Если заставлять кошку рожать регулярно, она будет жить значительно меньше, чем могла бы.

Поэтому важно заботиться о здоровье своих питомцев и не наделять их человеческими чувствами, мыслями и желаниями.

Считается, что стерилизованные кошки, которые никогда не рожали, живут дольше и реже страдают от хронических заболеваний.