Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов 0 65

В мире животных
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов

Владельцы собак могли заметить, что их питомцы начинают выть, когда в доме звучит музыка.

 

Не стоит пугаться такого поведения.

Подвывание собак в унисон музыке — это нормальное и объяснимое явление.

Специалисты отмечают, что причин такого поведения может быть несколько.

Во-первых, собаки слышат частоты, которые недоступны человеческому уху.

Кроме того, они более чувствительны к изменениям тонов и громкости.

Если питомец во время проигрывания музыки чувствует себя комфортно и спокойно, подпевая, это, вероятнее всего, означает, что ему нравятся мелодии.

Если же животное выглядит обеспокоенным, воет и пытается найти другое место в комнате, это может указывать на то, что звук слишком громкий и вызывает стресс. Поэтому не стоит включать громкую музыку, если в помещении есть домашний любимец.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как кошки запоминают людей на всю жизнь: удивительные выводы специалистов
Изображение к статье: Лоси у дороги Иконка видео
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
Изображение к статье: Как отучить собаку подбегать к незнакомцам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
В мире
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Lifenews
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео