Владельцы собак могли заметить, что их питомцы начинают выть, когда в доме звучит музыка.

Не стоит пугаться такого поведения.

Подвывание собак в унисон музыке — это нормальное и объяснимое явление.

Специалисты отмечают, что причин такого поведения может быть несколько.

Во-первых, собаки слышат частоты, которые недоступны человеческому уху.

Кроме того, они более чувствительны к изменениям тонов и громкости.

Если питомец во время проигрывания музыки чувствует себя комфортно и спокойно, подпевая, это, вероятнее всего, означает, что ему нравятся мелодии.

Если же животное выглядит обеспокоенным, воет и пытается найти другое место в комнате, это может указывать на то, что звук слишком громкий и вызывает стресс. Поэтому не стоит включать громкую музыку, если в помещении есть домашний любимец.