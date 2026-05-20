Владельцы собак могли заметить, что их питомцы начинают выть, когда в доме звучит музыка.
Не стоит пугаться такого поведения.
Подвывание собак в унисон музыке — это нормальное и объяснимое явление.
Специалисты отмечают, что причин такого поведения может быть несколько.
Во-первых, собаки слышат частоты, которые недоступны человеческому уху.
Кроме того, они более чувствительны к изменениям тонов и громкости.
Если питомец во время проигрывания музыки чувствует себя комфортно и спокойно, подпевая, это, вероятнее всего, означает, что ему нравятся мелодии.
Если же животное выглядит обеспокоенным, воет и пытается найти другое место в комнате, это может указывать на то, что звук слишком громкий и вызывает стресс. Поэтому не стоит включать громкую музыку, если в помещении есть домашний любимец.
