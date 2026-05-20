Тело полуторагодовалого малыша нашли в морозилке: жуткая история потрясла США 0 109

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.05.2026
В штате Аризона полиция арестовала 31-летнюю жительницу города Флагстафф, которая призналась в смерти своего полуторагодовалого сына. По данным СМИ, женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере и хранила там почти две недели.

В США женщина из ярости убила своего полуторагодовалого сына, а после прятала его тело в морозилке две недели. Об этом сообщает The People.

Инцидент произошел в городе Флагстафф, штат Аризона. Как пишет издание, 31-летняя Охра Манакая 17 мая обратилась в службу спасения, заявив, что ее сын мертв. В разговоре с диспетчером женщина пояснила, что лично расправилась с малышом.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили тело ребенка в морозильной камере. Женщина рассказала, что 29 апреля пыталась усыпить сына, однако он не засыпал и сильно плакал. Тогда она в порыве гнева бросила малыша в кроватку. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. С каждым днем его состояние продолжало ухудшаться, однако Охра так и не обратилась за помощью к медикам. 1 мая американка обнаружила сына мертвым в кроватке.

«Когда она проверила его состояние, он лежал лицом вверх с закрытыми глазами и не дышал. По ее мнению, мальчик задохнулся после утренней рвоты. Она завернула тело сына в одеяло, обернула его полиэтиленом, тщательно заклеила скотчем и поместила в морозильную камеру, где и оставила на две недели», — пишет издание.

Сотрудники полиции арестовали женщину по обвинению в убийстве и сокрытии тела. В тот же день суд отправил ее в тюрьму с возможностью освобождения под залог в размере 1 миллиона долларов. Согласно судебным документам, Охра имеет судимости, в том числе за нападение на человека и хранение наркотиков. Отметим, что у нее есть еще двое сыновей, которым 7 и 9 лет, они не пострадали.

По мнению редакции, эта трагедия вновь поднимает вопросы о психическом состоянии родителей, своевременной социальной помощи и защите детей в семьях, находящихся в кризисе. Подобные случаи вызывают шок не только из-за жестокости произошедшего, но и из-за того, что трагедию долгое время никто не замечал.

Автор - Светлана Тихомирова
