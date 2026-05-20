Путин и Си Цзиньпин демонстрируют сближение на фоне давления Запада 0 255

Дата публикации: 20.05.2026
Изображение к статье: Владимир Путин
ФОТО: Синьхуа

Лидеры Китая и России на переговорах в Пекине вновь подчеркнули тесное стратегическое партнерство двух стран. Встреча проходит на фоне западных санкций против Москвы и сразу после визита Дональда Трампа в Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине заявили о прочности и «непоколебимости» отношений между двумя странами.

Встреча проходит в Доме народных собраний в китайской столице. Открывая переговоры, лидеры подчеркнули особый характер сотрудничества Москвы и Пекина и объявили о продлении договора о «дружественном сотрудничестве».

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия продолжают углублять политическое доверие и стратегическую координацию, несмотря на внешнее давление.

Путин, в свою очередь, назвал отношения с Китаем «беспрецедентно высокими», отметив, что они развиваются даже в условиях неблагоприятной международной обстановки.

Фактически Москва всё сильнее опирается на Пекин после введения масштабных западных санкций. За последние годы Китай стал одним из ключевых торговых и экономических партнеров России.

В составе российской делегации в Пекине находятся министры, представители крупного бизнеса и руководители энергетических компаний, включая «Газпром» и «Роснефть». Также Путина сопровождает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Кремль сообщил, что по итогам визита планируется подписать около 40 документов. Они будут касаться торговли, промышленности, транспорта, строительства и других сфер сотрудничества.

Что важно: визит Путина проходит всего через несколько дней после поездки в Китай президента США Дональд Трамп. Это усилило внимание к переговорам Москвы и Пекина.

Хотя в Кремле утверждают, что поездка Путина была согласована заранее и не связана напрямую с визитом Трампа, многие рассматривают нынешнюю встречу как демонстрацию устойчивости российско-китайского партнерства на фоне глобального противостояния с Западом.

Ожидается, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным и свои недавние переговоры с американским лидером.

На фоне санкций и международной изоляции Россия всё активнее разворачивает экономическое и политическое сотрудничество в сторону Китая. Для Пекина же отношения с Москвой остаются важным элементом глобального баланса сил и противостояния влиянию США.

#Путин #санкции #Си Цзиньпин #Китай #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
