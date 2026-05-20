Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Louis Vuitton проведет показ круизной коллекции Cruise 2027 в музее 0 34

Культура &
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нью-Йоркский музей The Frick Collection

Нью-Йоркский музей The Frick Collection

Французский модный дом Louis Vuitton 20 мая проведет показ своей круизной коллекции Cruise 2027 в музейном пространстве. Для новой презентации бренд выбрал одну из культурных площадок, продолжая традицию устраивать модные шоу в исторически и архитектурно значимых местах - модное шоу пройдет в нью-йоркском музее The Frick Collection.

За женскую линию Louis Vuitton по-прежнему отвечает Николя Жескьер, который сотрудничает с модным домом с 2013 года. Дизайнер известен тем, что сочетает современные модные тенденции с элементами искусства, истории и архитектуры, превращая показы бренда в масштабные постановки.

После громкого круизного шоу 2026 года, состоявшегося в Папском дворце в Авиньоне, интерес к следующей коллекции оказался особенно высоким. Тогда Louis Vuitton сделал ставку на готическую эстетику, театральные образы и сложные сценические решения, а сам показ широко обсуждался в модной индустрии.

Новая коллекция Cruise 2027 также будет представлена в пространстве, тесно связанном с искусством и культурой. Выбор музея подчеркивает стремление бренда объединять моду с культурным наследием и современным искусством. В индустрии отмечают, что подобные локации помогают создавать вокруг показов особую атмосферу и превращают их в события мирового уровня.

Круизные коллекции традиционно занимают важное место в luxury-сегменте. Они не только задают модные тенденции, но и становятся частью глобальной стратегии брендов по укреплению имиджа и привлечению внимания аудитории по всему миру.

По мнению редакции, Louis Vuitton продолжает успешно стирать границы между модой и искусством. Решение провести показ Cruise 2027 в музее подтверждает, что для бренда сегодня важна не только сама коллекция, но и культурный контекст, в котором она будет представлена.

×
Читайте нас также:
#мода #искусство #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Изображение к статье: Каннский фестиваль
Изображение к статье: Турайдский замок
Изображение к статье: клавиатура рояля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1
Изображение к статье: Литовский бункер
В мире
3
Изображение к статье: США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата
В мире
1
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео