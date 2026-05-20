Французский модный дом Louis Vuitton 20 мая проведет показ своей круизной коллекции Cruise 2027 в музейном пространстве. Для новой презентации бренд выбрал одну из культурных площадок, продолжая традицию устраивать модные шоу в исторически и архитектурно значимых местах - модное шоу пройдет в нью-йоркском музее The Frick Collection.

За женскую линию Louis Vuitton по-прежнему отвечает Николя Жескьер, который сотрудничает с модным домом с 2013 года. Дизайнер известен тем, что сочетает современные модные тенденции с элементами искусства, истории и архитектуры, превращая показы бренда в масштабные постановки.

После громкого круизного шоу 2026 года, состоявшегося в Папском дворце в Авиньоне, интерес к следующей коллекции оказался особенно высоким. Тогда Louis Vuitton сделал ставку на готическую эстетику, театральные образы и сложные сценические решения, а сам показ широко обсуждался в модной индустрии.

Новая коллекция Cruise 2027 также будет представлена в пространстве, тесно связанном с искусством и культурой. Выбор музея подчеркивает стремление бренда объединять моду с культурным наследием и современным искусством. В индустрии отмечают, что подобные локации помогают создавать вокруг показов особую атмосферу и превращают их в события мирового уровня.

Круизные коллекции традиционно занимают важное место в luxury-сегменте. Они не только задают модные тенденции, но и становятся частью глобальной стратегии брендов по укреплению имиджа и привлечению внимания аудитории по всему миру.

По мнению редакции, Louis Vuitton продолжает успешно стирать границы между модой и искусством. Решение провести показ Cruise 2027 в музее подтверждает, что для бренда сегодня важна не только сама коллекция, но и культурный контекст, в котором она будет представлена.