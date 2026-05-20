Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства 0 25

В мире
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства

Новый самолет готовится к испытаниям и должен заменить устаревшие Avro 748.

В Индии завершили сборку первого военно-транспортного самолета C-295, предназначенного для ВВС страны. Машина уже готовится к своему первому испытательному полету, сообщили в ВВС Индии.

Производство самолета осуществляется в рамках совместной программы индийской компании Tata Advanced Systems Limited и европейского авиастроительного концерна Airbus.

В военном ведомстве назвали событие "важным шагом" в развитии национального авиакосмического производства и укреплении технологической самодостаточности страны. Изначально презентацию планировали на сентябрь, однако работы завершили раньше.

Программа предусматривает поставку 56 самолетов C-295. Из них 16 уже были изготовлены на заводе Airbus в Испании, а еще 40 собирают непосредственно в индийском городе Вадодара. Последний из ранее поставленных самолетов передали в августе 2025 года.

Новые C-295 постепенно заменяют устаревший парк транспортных самолетов Avro 748, значительная часть которых до сих пор находится на службе. В Военно-воздушных силах планируют полностью завершить переоснащение к 2031 году.

Самолет C-295, разработанный в 1990-х годах, способен развивать скорость до 482 км/ч, перевозить до 9,3 тонн груза и совершать полеты на расстояние до 1300 километров. Он также может работать с неподготовленных взлетно-посадочных полос, что делает его пригодным для военных операций в сложных условиях.

По мнению редакции, запуск сборки C-295 в Индии показывает стремление страны сократить зависимость от зарубежного военного импорта и развивать собственное высокотехнологичное производство. Для Нью-Дели этот проект становится не только обновлением авиапарка, но и важным шагом к укреплению статуса одной из ведущих авиационных держав Азии.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чехия ужесточает правила для украинских беженцев
Изображение к статье: Владимир Путин
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
Изображение к статье: Военный дрон над картой Балтии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1
Изображение к статье: Литовский бункер
В мире
3
Изображение к статье: США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата
В мире
1
Изображение к статье: Китай закупит 200 самолетов Boeing после переговоров с США
В мире
2
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео