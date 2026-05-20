Иллюстрация: BB.lv/AI.
В Литве отменили воздушную тревогу, объявленную после появления беспилотника возле границы с Беларусью. За время тревоги были остановлены поезда, ограничены полеты в Вильнюсе, а жителей части регионов призвали укрыться.
В среду в первой половине дня власти Литвы отменили воздушную тревогу, введенную из-за угрозы беспилотника у восточной границы страны.
Как сообщили Вооруженные силы Литвы, с момента первой рассылки предупреждений жителям до полной отмены тревоги прошло около двух часов.
Сначала желтый уровень опасности был объявлен в Игналинском, Утянском, Швенчёнском и Зарасайском районах. Позже тревога распространилась на Вильнюсский и Утянский уезды, где уровень угрозы повысили до красного.
После объявления красного уровня жителей Вильнюсского уезда призвали немедленно пройти в укрытия.
В некоторых местах меры были особенно жесткими. Например, в Игналине людям, находившимся в образовательных учреждениях, приказали спуститься в укрытия.
Также из-за воздушной тревоги в укрытие было эвакуировано руководство Литвы - президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Юозас Олякас и премьер-министр Инга Ругинене.
Причиной тревоги стал беспилотник, замеченный на территории Беларуси недалеко от литовской границы.
Из-за угрозы были введены ограничения в воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом. Два самолета, направлявшихся в литовскую столицу, перенаправили в Ригу.
Также временно остановили движение поездов компании «Lietuvos geležinkeliai». Нарушения в расписании затронули железнодорожное сообщение по всей стране.
Кроме того, в ряде мест была приостановлена работа учреждений и торговых центров.
Что важно: это уже не единичный инцидент. В последние месяцы страны Балтии и Финляндия всё чаще сталкиваются с беспилотниками и воздушными тревогами на фоне войны России против Украины.
Последний подобный случай в Литве произошел всего несколько дней назад — в воскресенье в Утянском районе упал предполагаемый украинский военный дрон со взрывчаткой.
На фоне участившихся инцидентов власти стран Балтии усиливают меры безопасности, системы оповещения и координацию действий с НАТО.
Хотя нынешняя тревога в Литве была отменена, сам инцидент вновь показал, насколько быстро угрозы в воздушном пространстве способны повлиять на транспорт, работу учреждений и повседневную жизнь людей.
Оставить комментарий(3)