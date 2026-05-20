В Литве отменили воздушную тревогу, объявленную после появления беспилотника возле границы с Беларусью. За время тревоги были остановлены поезда, ограничены полеты в Вильнюсе, а жителей части регионов призвали укрыться.

В среду в первой половине дня власти Литвы отменили воздушную тревогу, введенную из-за угрозы беспилотника у восточной границы страны.

Как сообщили Вооруженные силы Литвы, с момента первой рассылки предупреждений жителям до полной отмены тревоги прошло около двух часов.

Сначала желтый уровень опасности был объявлен в Игналинском, Утянском, Швенчёнском и Зарасайском районах. Позже тревога распространилась на Вильнюсский и Утянский уезды, где уровень угрозы повысили до красного.

После объявления красного уровня жителей Вильнюсского уезда призвали немедленно пройти в укрытия.

В некоторых местах меры были особенно жесткими. Например, в Игналине людям, находившимся в образовательных учреждениях, приказали спуститься в укрытия.

Также из-за воздушной тревоги в укрытие было эвакуировано руководство Литвы - президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Юозас Олякас и премьер-министр Инга Ругинене.

Причиной тревоги стал беспилотник, замеченный на территории Беларуси недалеко от литовской границы.

Из-за угрозы были введены ограничения в воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом. Два самолета, направлявшихся в литовскую столицу, перенаправили в Ригу.

Также временно остановили движение поездов компании «Lietuvos geležinkeliai». Нарушения в расписании затронули железнодорожное сообщение по всей стране.

Кроме того, в ряде мест была приостановлена работа учреждений и торговых центров.

Что важно: это уже не единичный инцидент. В последние месяцы страны Балтии и Финляндия всё чаще сталкиваются с беспилотниками и воздушными тревогами на фоне войны России против Украины.

Последний подобный случай в Литве произошел всего несколько дней назад — в воскресенье в Утянском районе упал предполагаемый украинский военный дрон со взрывчаткой.

На фоне участившихся инцидентов власти стран Балтии усиливают меры безопасности, системы оповещения и координацию действий с НАТО.

Хотя нынешняя тревога в Литве была отменена, сам инцидент вновь показал, насколько быстро угрозы в воздушном пространстве способны повлиять на транспорт, работу учреждений и повседневную жизнь людей.