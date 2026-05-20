Китай закупит 200 самолетов Boeing после переговоров с США

Дата публикации: 20.05.2026
Пекин и Вашингтон договорились о крупной авиационной сделке.

Китай приобретет у Соединенных Штатов 200 самолетов Boeing, исходя из собственных потребностей. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«В соответствии с важными договоренностями, достигнутыми между лидерами двух стран, авиационная отрасль КНР, исходя из собственных потребностей в развитии авиаперевозок, закупит 200 самолетов Boeing на коммерческих условиях. При этом американская сторона обеспечит Китаю надежные поставки двигателей и запчастей», — говорится в комментарии, посвященном консультациям, которые прошли 12—13 мая в Республике Корея.

15 мая компания Boeing опубликовала заявление, подтверждающее официальное возобновление приема заказов на китайском рынке. В заявлении подчеркивалось, что поездка американской делегации в Пекин, в которую входил генеральный директор Boeing Келли Ортберг, позволила достичь этой важной цели, заключив первоначальное соглашение на поставку 200 самолетов.

Комментируя сделку, президент США Дональд Трамп в телевизионном интервью заявил, что обязательство приобрести 200 крупных самолетов будет способствовать созданию большого количества рабочих мест для американских рабочих.

По мнению редакции, крупный контракт между Китаем и Boeing показывает, что даже на фоне геополитической напряженности Пекин и Вашингтон продолжают сохранять взаимовыгодное экономическое сотрудничество в стратегически важных сферах. Для Boeing сделка может стать серьезной поддержкой на одном из крупнейших авиационных рынков мира, а для Китая — возможностью обеспечить растущий спрос на авиаперевозки.

Автор - Светлана Тихомирова
