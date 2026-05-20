США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата 1 177

Дата публикации: 20.05.2026
Конгресс США опубликовал данные о масштабных потерях авиации в операции Epic Fury.

Аналитический отчёт Исследовательской службы Конгресса США (CRS), опубликованный 13 мая 2026 года, раскрыл масштаб потерь американской авиации в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) – шестинедельной воздушной кампании против Ирана, которая завершилась временным перемирием. Всего США лишились 42 летательных аппарата, не считая тех, что были повреждены. Об этом говорится в обновленном отчете исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service, CRS), подготовленном для американских законодателей.

Самые тяжёлые потери понёс парк ударных БПЛА MQ-9A Reaper: сбиты 24 дрона. Это невосполнимые потери, поскольку General Atomics закрыла линию производства Reaper ещё в 2025 году из-за отсутствия заказов Пентагона. По словам представителя компании, на складах остались детали лишь для пяти новых машин. Один Reaper стоит более 56 млн долларов.

Серьёзный урон нанесён и пилотируемой авиации. По данным CRS, уничтожены или безвозвратно повреждены:

• 7 самолётов-заправщиков KC-135 Stratotanker (пять сожжены на земле при ракетном ударе Ирана по авиабазе, ещё два столкнулись в воздухе).

• 4 истребителя F-15E Strike Eagle (три были «ошибочно» сбиты истребителем F/A-18 ВВС Кувейта, четвёртый сбит ПВО Ирана).

• 1 самолёт ДРЛО E-3 Sentry (AWACS) уничтожен на земле.

• 1 истребитель пятого поколения F-35A повреждён иранской ракетой с тепловым наведением (совершил аварийную посадку).

• 1 штурмовик A-10C уничтожен во время поисково-спасательной операции.

• 1 вертолёт HH-60W Pave Hawk повреждён.

• 2 специализированных транспортных самолёта сил специальных операций ВВС США MC-130J уничтожены спецназом США, чтобы не достались противнику, во время операции по спасению пилота F-15.

• 1 беспилотник MQ-4C (морская разведка) потерян в Персидском заливе и вероятнее всего сбит ПВО или ВВС Ирана.

Общая стоимость операции Epic Fury уже оценивается Пентагоном в 29 миллиардов долларов. Значительная часть суммы связана с восполнением уничтоженной техники и высокоточных боеприпасов.

По мнению редакции, опубликованные данные также могут усилить политические споры внутри США о цене внешних военных кампаний. На фоне миллиардных расходов, потерь техники и нестабильности на нефтяных рынках американскому обществу все чаще приходится задаваться вопросом, насколько оправданы подобные операции с точки зрения долгосрочных интересов страны.

Автор - Светлана Тихомирова
