В Вентспилсе произошла трагедия на воде — 70-летний Александр Комутников, отправившийся вечером на рыбалку, был найден погибшим рядом с перевернувшейся лодкой на озере Бушниеку.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), мужчина отправился рыбачить около шести часов вечера. После 21:30 он перестал выходить на связь, и Государственная полиция объявила его в розыск.

Поиски продолжались всю ночь, однако результатов не дали. Лишь утром один из местных жителей заметил в озере перевернутую лодку и сообщил об этом экстренным службам.

Спасатели и полиция немедленно направились к месту происшествия, используя лодочную базу на озере как точку доступа к воде.

Сотрудник базы Иварс рассказал, что около семи часов утра полиция показывала ему фотографию пропавшего мужчины, и тот показался ему знакомым. Позже спасатели обнаружили Александра без признаков жизни рядом с перевернувшейся лодкой.

По словам Иварса, погибший не арендовал лодку на базе и, вероятнее всего, отправился на рыбалку на собственной лодке. Мужчина признался, что за 20 лет работы у озера подобная трагедия произошла впервые.

«Я стараюсь не пускать людей с бутылками», — рассказал Иварс, добавив, что не исключает версию, что рыбак мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Официально полиция пока продолжает расследование обстоятельств случившегося. Предварительно считается, что во время рыбалки лодка перевернулась, после чего мужчина утонул.

Трагедия в Вентспилсе произошла на фоне сразу нескольких опасных инцидентов на воде в Латвии за один день.

В окрестностях Цесиса мужчина едва не утонул, пытаясь вытащить якорь из воды, а у Лиепаи спасатели помогли кайтбордисту, который оказался примерно в 500 метрах от берега и не мог самостоятельно вернуться. В обоих случаях людей удалось спасти.

Спасатели напоминают, что с наступлением теплого сезона резко возрастает количество несчастных случаев на воде.

Командир Вентспилсской части ГПСС Янис Сеньканс вновь призвал жителей обязательно использовать спасательные жилеты и не выходить на воду в одиночку.

«Никогда не безопасно плавать одному, в том числе на лодке», — подчеркнул он.

Также спасатели напоминают не купаться ночью и не прыгать в воду с высоты.

На лодочной базе у озера Бушниеку, как рассказал Иварс, спасательные жилеты для клиентов являются обязательным требованием независимо от опыта рыбака.

Трагедия на озере Бушниеку вновь напомнила, насколько опасным может быть отдых на воде даже для опытных рыбаков — особенно в одиночку и без соблюдения мер безопасности.