В Испании задержали Джонатана Андика — старшего сына основателя бренда Mango Исака Андика, погибшего зимой 2024 года в горах Каталонии. Изначально смерть миллиардера считали несчастным случаем, однако теперь следствие подозревает, что предпринимателя могли намеренно столкнуть со скалы.

Джонатан Андик, старший сын миллиардера Исака Андика, основавшего бренд Mango, арестовали сегодня днем, после чего доставили в суд Мартореля для допроса. Напомним, 71-летний Исак Андик погиб зимой 2024 года в горах Каталонии — в тот момент рядом с ним как раз находился его сын.

Первоначально Джонатан утверждал, что трагедия произошла случайно: отец оступился и сорвался в пропасть прямо на его глазах. Так как других свидетелей не было, а следов преступления не нашли, гибель миллиардера признали несчастным случаем. Однако позже следователи заметили нестыковки в рассказе Джонатана, которые и навели их на мысль, что предприниматель погиб не случайно.

После дополнительной проверки дело переквалифицировали: теперь полиция считает, что Исака Андика намеренно столкнули со скалы — и подозрения пали на его старшего сына Джонатана.

По данным испанских СМИ, правоохранители провели масштабную проверку: в течение нескольких месяцев они анализировали электронные переписки, маршруты передвижений и динамику отношений внутри семьи Андика. Выяснилось, что между Исаком и его старшим сыном давно назревали конфликты, которые касались спора о будущем бизнеса и распределении активов.

Напомним, трагедия с Андиком произоша 14 декабря 2024 года. Исак и Джонатан были на экскурсии рядом с Барселоной, неподалеку от пещер Сальнитре, на пути к монастырю Монтсеррат. Как рассказывал его сын, его отец поскользнулся на тропе и рухнул вниз — помочь ему было нельзя. Известно, что миллиардер обожал горные прогулки и покорил множество вершин.

Тогда знаменитая корпорация выпустила официальный пресс-релиз, в котором подтвердила гибель своего основателя. «С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — гласила публикация.

Кто такой Исак Андик

Исак Андик считался самым богатым человеком Каталонии и входил в десятку богатейших людей Испании. По оценке Forbes, его состояние превышало 4,5 миллиарда долларов.

Свой бизнес предприниматель основал в 1984 году, открыв первый магазин Mango в центре Барселоны. Впоследствии бренд превратился в одну из крупнейших международных сетей одежды.

После смерти миллиардера именно Джонатана Андика называли главным наследником бизнеса. Он входил в совет директоров Mango и публично заявлял, что намерен продолжить дело отца.

На данный момент ни Джонатан, ни его представители не прокомментировали задержание. В суд приехали адвокаты предпринимателя, которые намерены разобраться в обвинениях в адрес своего клиента.

История гибели Исака Андика, которую почти полтора года считали трагическим несчастным случаем, неожиданно превратилась в громкое уголовное расследование, сообщает bb.lv. Теперь внимание общественности приковано не только к наследству многомиллиардной империи Mango, но и к отношениям внутри семьи одного из самых влиятельных бизнес-кланов Испании.