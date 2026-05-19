В рижском районе Плявниеки трагически погибла пожилая женщина, упав с балкона многоэтажного дома. После ее смерти в квартире осталась собака, которая, по словам соседей, тяжело переживает исчезновение хозяйки.

Трагедия произошла в Плявниеках возле одного из семиэтажных домов. Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), 86-летняя женщина погибла после падения с балкона. На месте происшествия жители дома возложили ветки сирени.

Соседи рассказывают, что до сих пор не могут понять, как именно произошел несчастный случай.

«Я просто не могу представить, как она могла… Там такие высокие балконы», — говорит жительница дома Валентина.

По предварительной версии, женщина могла потерять равновесие, выглянув через край лоджии.

Пока полиция выясняет обстоятельства произошедшего, особое внимание соседей привлекла судьба собаки погибшей женщины — таксы, которая осталась одна в квартире.

«Собачке будет грустно. Она все время была вместе с ней», — рассказала соседка.

По словам жителей, животное громко скулило и, вероятно, ждало возвращения хозяйки.

Соседи предполагают, что позже на место могла приехать дочь погибшей, однако в первые часы после трагедии собака оставалась одна в квартире.

В Рижской муниципальной полиции напоминают: если после смерти или исчезновения человека в квартире остается животное без присмотра, об этом необходимо немедленно сообщать службам. Представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа пояснила, что в таких случаях можно обращаться в муниципальную полицию, Государственную полицию или Продовольственно-ветеринарную службу.

Сначала службы пытаются связаться с родственниками владельца животного. Если это невозможно, с разрешения суда или прокурора и при участии пожарно-спасательной службы квартиру могут вскрыть, чтобы спасти животное.

«В любом случае, если есть информация о такой ситуации, призываем действовать незамедлительно», — подчеркнула Лукажа-Апалупа.

По данным полиции, на данный момент признаков преступления в произошедшем не обнаружено. Тем не менее начат уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств трагедии.

История вызвала отклик у многих жителей именно из-за судьбы оставшегося питомца — подобные ситуации регулярно напоминают, насколько домашние животные зависят от своих хозяев и как важно вовремя замечать, если помощь нужна не только людям, но и животным.

Трагедия в Плявниеках вновь показала, что после несчастных случаев без помощи могут остаться не только люди, но и их домашние животные.